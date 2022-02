Tạm giam thanh niên tạt xăng đốt công an

Bị công an viên giải tán trường gà, Thảo mua xăng tạt vào người ông Lịnh rồi bật lửa đốt nhưng bất thành.

Ngày 12/2, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, phục hồi điều tra và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thảo (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước A) về tội Cố ý gây thương tích.

Ngày 18/12/2019, ông Tiêu Quốc Lịnh (công an viên phụ trách ấp Phước Tân) giải tán một nhóm người cá độ đá gà trên phần đất do ông nội của Thảo làm chủ. Bực tức vì sới gà bị giải tán sau 2 ngày tổ chức, Thảo mang can xăng đến nhà ông Lịnh và dọa phóng hỏa.

Nguyễn Văn Thảo. Ảnh: Văn Vũ.

Khi ông Lịnh mở cửa để nói chuyện với Thảo thì bị thanh niên này tạt xăng vào người rồi bật lửa đốt nhưng bất thành. Trong lúc vợ chồng ông Lịnh giật lấy chiếc bật lửa và can xăng, Thảo dùng thanh sắt đánh, gây thương tích cho ông Lịnh.

Thảo sau đó bị cơ quan điều tra mời làm việc rồi cho tại ngoại. Trong lúc Công an huyện Gò Quao làm thủ tục giám định thương tích cho ông Lịnh thì Thảo bỏ trốn tại địa phương.

Trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022, Thảo về thăm gia đình thì bị cảnh sát bắt giữ.