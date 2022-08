Tạm giam thanh niên đánh cán bộ công an

Bị yêu cầu về trụ sở làm việc, Tý lăng mạ, dùng tay, chân đánh cán bộ công an bị thương.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Huỳnh Tý (29 tuổi, trú TP Huế) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Huỳnh Tý bị công an bắt giữ. Ảnh: Công Quang.

Khoảng 18h ngày 27/2, sau khi sử dụng bia rượu, Tý chặn xe người đi đường và chửi bới gây mất an ninh trật tự tại khu vực Xóm Đạo, phường Hương Vinh. Khi công an sở tại yêu cầu Tý về nhà, không làm mất an ninh trật tự nơi công cộng, người đàn ông này không chấp hành.

Bị yêu cầu về trụ sở công an để làm việc, Tý xúc phạm, dùng tay, chân gây thương tích cho cảnh sát.

Cơ quan chức năng cho biết Tý đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích.