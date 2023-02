Tạm giam tài xế xe Phương Trang gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở Thừa Thiên - Huế) bị tạm giam sau khi gây tai nạn khiến 3 người trên xe khách Phương Trang tử vong.

Ngày 27/2, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Rạng sáng 21/2, tài xế Tiên điều khiển xe khách Phương Trang chạy hướng Quảng Ngãi đi TP Tam Kỳ. Đến quốc lộ 1 đoạn qua xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, xe khách tông vào đuôi ôtô tải đang đỗ sát mép đường.

Cú tông mạnh khiến đầu xe khách biến dạng. Hai người trên xe khách chết tại chỗ, một người tử vong sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, vụ việc khiến 17 người khác bị thương.

Tài xế Nguyễn Anh Tiên khai do không quan sát phía trước nên đâm vào ôtô tải đỗ bên lề đường. Về tốc độ xe, chưa có dữ liệu hộp đen nên chưa xác định được cụ thể.