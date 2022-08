Tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 9 người thương vong

Ngày 24/8, Công an TP Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế gây tai nạn khiến 9 người thương vong.

Đêm 13/6, chiếc xe khách 37B đi từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) về Đô Lương (Nghệ An). Trên xe có 35 người, vận tốc xe ngay trước lúc xảy ra tai nạn là 64 km/h. Theo định vị và thông số thiết bị giám sát hành trình báo về, xe chạy quá tốc độ 4 km/h. Chiếc xe khách này không được phép lưu thông vào TP Ninh Bình. Toàn bộ các phương tiện xe khách phải chạy vào tuyến tránh thành phố. Tuy nhiên do đêm tối, xe khách đã chạy vào đường cấm dẫn tới va chạm. Thông tin từ hệ thống đăng kiểm, xe khách BKS: 37B mang nhãn hiệu THACO, sản xuất và đăng kiểm lần đầu năm 2019. Chủ phương tiện là Hoàng Đình Hoàn (SN 1973, ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Đây là loại xe giường nằm có thiết kế 2 ghế ngồi và 34 giường. Xe đăng kiểm lần gần nhất là vào ngày 26/3/2022, thời hạn đăng kiểm tiếp theo là 25/9/2022. Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người thương vong. Xe khách bị nạn trên thuộc Hợp tác xã vận tải Nghệ An. Tài xế xe khách là anh Nguyễn Ngọc Sáng đã có giấy phép lái ôtô hạng E. Xe có bảo hiểm phương tiện và hành khách đầy đủ. Vụ tai nạn xảy ra đêm 13/6, giữa ôtô khách giường nằm BKS 37B và xe máy do ông Vũ Minh T. (sinh năm - SN 1952, ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển tại km 265+570 QL 1A giao với đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình. Tai nạn làm xe khách đã bị lật, 4 người tử vong gồm ông Vũ Minh T., cháu Phan Uy V. (SN 2010), anh Nguyễn Tất Ng. và anh Nguyễn Tài Th. (đều SN 2000 - đều ở Đô Lương, Nghệ An). Năm người bị thương gồm anh Lê Đức Hảo (SN 2003), anh Hoàng Tiến Thạch (SN 2000), anh Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977, đều ở Đô Lương, Nghệ An); bà Vũ Thị Lơn (SN 1942), Vũ Thị Lan (SN 1959, đều ở Yên Thành, Nghệ An). Vụ tai nạn khiến 2 phương tiện, 1 cột đèn chiếu sáng và 1 cột đèn tín hiệu hư hỏng. Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Ngọc Sáng không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể. Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý quy định.

