Tạm giam người đàn ông vác rựa chém chị dâu

Sau khi uống rượu, Hưởng mang rựa đến chém chị dâu vì cho rằng nạn nhân chôn sống 2 con.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lý Văn Hưởng (40 tuổi, trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan chức năng ngày 6/11/2021, khi vợ và 2 con đi cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19, Hưởng ở nhà một mình buồn chán nên uống rượu.

Lý Văn Hưởng.

Khoảng 1h sáng hôm sau, Hưởng cho rằng chị dâu là bà Hoàng Thị Vững (55 tuổi) đã chôn sống 2 người con của mình nên cầm cây rựa đi đến nhà người này để trả thù.

Sau đó, Hưởng đã cầm rựa chém nhiều nhát vào cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, ông Lý Văn Can (54 tuổi, anh trai của Hưởng) dậy bật điện mở cửa đi ra. Bị can Hưởng cầm rựa đuổi chém nên ông Can bỏ chạy.

Sau đó, Hưởng cầm rựa xông vào nhà chém 2 nhát trúng đầu bà Vững. Khi bị can vung rựa để chém nhát thứ 3 thì bị ông Can và người thân lao vào can ngăn, tước hung khí.

Bà Vững sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật ở phần đầu là 2%.

Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Ea Kar để điều tra, đến nay Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam Lý Văn Hưởng về tội Giết người.