Tạm giam cha vợ sát hại con rể

Sau khi dọa giết cha vợ, người con rể phá cửa để chui vô nhà thì bị ông Tấu dùng hung khí đoạt mạng.

Ngày 21/8, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ông Nguyễn Văn Tấu (82 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) về tội Giết người.

Chiều 12/8, vợ chồng ông Đào Văn Dõng (60 tuổi, con rể của nghi can) cãi nhau. Tối hôm đó, ông Dõng lớn tiếng dọa giết vợ và cha vợ.

Ông Nguyễn Văn Tấu. Ảnh: Nghiêm Túc.

Đến 23h, ông Dõng đứng bên ngoài đập cửa kính nhà trước. Người cha vợ khuyên con rể bình tĩnh nhưng ông Dõng vẫn lớn tiếng đe dọa những người trong nhà.

Khoảng nửa giờ sau, ông Dõng dùng vật cứng để phá cửa sau thì ông Tấu đứng bên trong. Khi người con rể vừa chui đầu vào thì bị cha vợ dùng hung khí đoạt mạng.

Rạng sáng 13/8, ông Tấu đến cơ quan công an đầu thú.