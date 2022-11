Tạm giam 7 thanh niên chém người

Nhất vào con hẻm ở Kiên Giang để đòi nợ, nhưng bị một người địa phương đánh. Thanh niên này sau đó đã cùng đồng bọn dùng hung khí truy sát đối phương.

Ngày 5/11, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tiến Nhất (19 tuổi) cùng 6 đồng phạm về tội Cố ý gây thương tích. Những bị can này cùng quê TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

7 bị can đã bị Công an TP Rạch Giá khởi tố. Ảnh: Văn Vũ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định chiều 2/11, Nhất chạy xe máy vào hẻm 1 đường Nguyễn Tuân, TP Rạch Giá để tìm người đòi nợ liên quan đến tín dụng đen. Lúc này, Lê Minh Lợi (28 tuổi) và Lê Minh Cường (38 tuổi, cùng ngụ TP Rạch Giá) nói với nhất rằng “từ nay về sau mày không được vào hẻm này gom tiền”, rồi xông vào đánh Nhất.

Sau khi về đến nơi tạm trú tại khu đô thị Tây Bắc, TP Rạch Giá, Nhất kể vụ việc cho những người bạn nghe. Nhất sau đó cùng 6 bị can dùng gậy 3 khúc, ống tuýp sắt và bình xịt hơi cay đi tìm nhóm của Lợi.

Hung khí thu giữ tại nơi ở của các bị can. Ảnh: Văn Vũ.

Tại hẻm trên đường Nguyễn Tuân, Cường với Lợi cầm dao xông vào nhóm của Nhất. Hậu quả của cuộc hỗn chiến là Lợi bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Cường và vài người trong nhóm của Nhất bị thương nhẹ.

Khám xét nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm với mục đích dùng để đánh nhau và đe dọa con nợ khi thu tiền vay liên quan đến tín dụng đen.