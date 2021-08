Tạm giam 2 thanh niên liên quan vụ giết người

Thấy bạn bị đâm tử vong, Chơn và Tuấn Em lao vào đánh đối thủ. Họ bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 28/8, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Chơn (25 tuổi) và Thái Tuấn Em (19 tuổi, cùng ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra trước đó đã khởi tố, tạm giam Võ Lê Phúc Tâm (21 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) về tội Giết người.

Thái Tuấn Em (trái) và Phạm Văn Chơn. Ảnh: Nghiêm Túc.

Kết quả điều tra xác định sáng 22/2, Tâm và Lữ Minh Khang (16 tuổi) xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Tâm sau đó đến chợ Châu Long (phường Vĩnh Mỹ) phụ dì bán quần áo.

Hay tin Khang rủ Chơn và Tuấn Em tìm mình để trả thù, Tâm cầm dao “phòng thân”. Trong lúc 2 bên xô xát, Tâm đã đâm Khang tử vong.

Chứng kiện sự việc, Chơn và Tuấn Em dùng mũ bảo hiểm đánh đối thủ. Sau đó, Tâm đến cơ quan điều tra đầu thú.

Sau nửa năm điều tra, Công an tỉnh An Giang thấy hành vi của Chơn và Tuấn Em cấu thành tội phạm nên truy cứu trách nhiệm hình sự 2 thanh niên này.