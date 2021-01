Tầm giá 2 tỷ đồng, chọn Mercedes C 300 AMG hay Lexus IS 300 Standard?

Lexus IS 300 Standard đắt hơn Mercedes-Benz C 300 AMG khoảng 160 triệu đồng, nhưng các trang bị của mẫu sedan Nhật chưa thật sự gây ấn tượng.

So sánh

Tối 14/1, Lexus giới thiệu IS 2021 tại Việt Nam. Đời xe 2021 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của IS, được ra mắt toàn cầu hồi tháng 6/2020 và mới có mặt tại thị trường nội địa từ tháng 11/2020. Tại Việt Nam, IS 2021 có 3 phiên bản gồm IS 300 Standard, IS 300 Luxury và IS 300h với mức giá lần lượt 2,13 tỷ, 2,49 tỷ và 2,82 tỷ đồng .

Mức giá của Lexus IS đắt hơn các đối thủ như Mercedes-Benz C-Class (1,399- 1,969 tỷ đồng ), BMW 3-Series (1,899- 2,499 tỷ đồng ) và Audi A4 ( 1,7 tỷ đồng ). Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn của Lexus IS có giá đắt hơn Mercedes-Benz C 300 AMG - bản cao nhất của C-Class. Đắt hơn Mercedes-Benz C 300 AMG 160 triệu đồng, Lexus IS 300 Standard có gì nổi trội?

IS 300 hiện đại, C 300 AMG thể thao

Cùng là mẫu xe hạng sang nhưng Lexus IS 300 và Mercedes-Benz C 300 AMG lại đi theo 2 hướng khác nhau. Mercedes-Benz C 300 AMG có thiết kế lịch lãm và thể thao nhờ gói AMG Line. Gói AMG Line với các điểm nhấn từ trước ra sau, nổi bật là bộ mâm AMG 5 chấu kép 18 inch 2 tone màu.

Lexus mang đến cho IS diện mạo sang trọng, thừa hưởng từ 2 dòng xe "đàn anh" là ES và LS. Nhờ vậy, IS 300 đời 2021 đã được thay đổi gần như toàn bộ thiết kế, dù chỉ là bản nâng cấp. Hãng xe Nhật đã thay vẻ thể thao của phiên bản trước bằng vẻ ngoài hiện đại. IS 300 sử dụng bộ mâm 18 inch đa chấu. Đây là kiểu mâm thường thấy trên các mẫu xe sang.

Dễ dàng nhận ra C 300 AMG có thiết kế mang nét truyền thống nhiều hơn IS 300. Chiếc sedan từ Đức có lưới tản nhiệt lớn đi kèm các hốc gió và cụm đèn đơn giản ở phía trước. Đuôi xe gồm hệ thống đèn hậu đặt 2 bên và cụm ống xả kép.

Lexus IS 300 có lưới tản nhiệt hình con suốt chiếm phần lớn diện tích đầu xe. Hệ thống đèn chiếu sáng được làm mảnh hơn, tích hợp cả đèn daylight có họa tiết mũi tên. Đuôi xe của IS 300 có cụm đèn hậu trải dài hết chiều ngang thân xe. Xung quanh thân xe của IS 300 được tạo điểm nhấn với các đường gân, cắt xẻ đi cùng vòm bánh xe mở rộng.

Mercedes-Benz C 300 AMG có hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn bằng LED với đèn trước dạng Multibeam thông minh. Trong khi đó, IS 300 Standard chỉ sử dụng đèn trước halogen kết hợp projector. Hiện tại, đa số mẫu xe trong tầm giá hơn 2 tỷ đồng đều sử dụng đèn LED.

C 300 AMG có các số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.686 x 1.810 x 1.442 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm. Các số đo tương ứng trên IS 300 là 4.710 x 1.840 x 1.435 (mm), chiều dài cơ sở là 2.800 mm. IS 300 nhỉnh hơn đối thủ về chiều dài và rộng, kém hơn ở chiều cao và trục cơ sở. Là mẫu xe dài, rộng, thấp đi kèm với thiết kế cắt xẻ ở 2 bên, IS 300 phần nào cho cảm giác thể thao hơn C 300 AMG.

Nhìn chung, C 300 AMG là mẫu xe mang thiết kế năng động, cứng cáp trong khi IS 300 cho cái nhìn sang trọng, hiện đại nhưng vẫn có chất thể thao.

Nội thất của C 300 AMG ấn tượng hơn

Về nội thất, Mercedes-Benz C 300 AMG có phong cách thiết kế hiện đại với vật liệu cao cấp và bố cục đơn giản. Dù có giá cao hơn, nội thất của Lexus IS 300 cho cảm giác kém sang trọng hơn đối thủ đến từ Đức.

Trái ngược với ngoại thất hiện đại, nội thất của IS 300 sử dụng nhiều vật liệu da, gỗ, nhựa đi kèm bố cục chính là các khối hình vuông. Nội thất của IS 300 vẫn sử dụng nhiều nút bấm vật lý. Cảm nhận thực tế, độ hoàn thiện của các chi tiết chưa tương xứng với mức giá của IS 300.

Ở chiều ngược lại, nội thất của C 300 AMG có bố cục khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Khoang ca-bin của C 300 AMG sử dụng vật liệu da, gỗ và ốp kim loại, kết hợp đèn viền nội thất. Bảng điều khiển của C 300 AMG bố trí kiểu thác đổ, các nút bấm cơ được tinh giản.

Vô-lăng của C 300 AMG là dạng 3 chấu D-Cut kết hợp với vật liệu kim loại mang đến vẻ thể thao và tinh tế. Vô-lăng của IS 300 đi theo nét cổ điển với 3 chấu to bản, chỉ gồm da và nhựa. Cả 2 đều tích hợp lẫy chuyển số ở phía sau. Về trang bị, tính năng, IS 300 không thua kém C 300 AMG nhưng mẫu xe Đức cho cảm giác hiện đại và trẻ trung hơn.

C 300 AMG được trang bị đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin 10,25 inch. IS 300 Standard vẫn sử dụng đồng hồ analog trong khi màn hình thông tin giải trí kích thước chỉ 8 inch. Cả 2 xe đều có kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

C 300 AMG nhỉnh hơn ở hệ thống âm thanh Burmester 13 loa công suất 590 W và điều hòa tự động 3 vùng. IS 300 chỉ sở hữu dàn âm thanh 10 loa của Pioneer và điều hòa tự động 2 vùng. Sedan của Đức có cửa sổ trời toàn cảnh trong khi đối thủ không có trang bị này.

Nội thất của IS 300 Standard khá lỗi mốt, không tương xứng với ngoại thất hiện đại. C 300 AMG ấn tượng hơn IS 300 Standard về cả không gian, bố cục và trang bị.

C 300 AMG mạnh hơn IS 300

Về mặt vận hành, cả 2 xe đều sử dụng khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L cùng công nghệ tăng áp. Động cơ của C 300 AMG cho ra công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm. Mẫu xe Nhật kém hơn đôi chút với công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Với sức mạnh nhỉnh hơn, C 300 AMG có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây, nhanh hơn con số 6,9 giây của IS 300. Mẫu xe của Mercedes-Benz cũng vượt trội hơn đối thủ khi sở hữu hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau. IS 300 Standard được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Về công nghệ an toàn, 2 mẫu xe khá cân sức. Cả 2 xe đều có hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cân bằng điện tử, phanh ABS/BA, kiểm soát hành trình. IS 300 nhỉnh hơn với hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 8 túi khí, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong khi Mercedes-Benz C 300 AMG có hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm, cảnh báo mất tập trung, camera 360 độ và lốp run-flat

IS 300 Standard đắt hơn nhưng chưa tương xứng

Đây là lần đầu tiên dòng sedan IS được Lexus phân phối chính hãng tại Việt Nam. Ở lần xuất hiện đầu tiên, mẫu sedan của Lexus được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn để thuyết phục khách hàng, do giá bán khá cao so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Lexus IS 300 Standard có giá 2,13 tỷ, đắt hơn 160 triệu so với Mercedes-Benz C 300 AMG. Trong khi đó, IS 300 Standard là bản thấp nhất, còn C 300 AMG là bản cao nhất của C-Class tại Việt Nam. Do đó, IS 300 Standard kém hơn đối thủ ở phần lớn trang bị cũng như sức mạnh động cơ.

Tuy nhiên, IS 300 Standard vẫn là sự lựa chọn phù hợp với những người thích nét thiết kế ngoại hình hiện đại và mác xe nhập khẩu.