Tài xế 'xe mù' bị CSGT phạt tiền triệu than 'khổ quá, phải làm liều'

Sáng 31/5, Đội CSGT An Lạc (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM), tổ chức kiểm tra, xử lý xe 2 bánh không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe 3-4 bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh trên quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân.