Tài xế xe khách tông chết người rồi bỏ chạy

Tông chết người phụ nữ đi xe đạp trên quốc lộ 1, ông Phong lái xe khách đến Bình Định thì bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 14/2, Trạm CSGT Tuy Phước (Công an tỉnh Bình Định) bàn giao tài xế Nguyễn Hồng Phong (43 tuổi, ngụ Nghệ An) cùng xe khách cho Công an Quảng Bình điều tra về hành vi tông chết người rồi bỏ trốn.

Xe khách liên quan vụ tai nạn chết người tại Quảng Bình. Ảnh: Minh Hoàng.

Trung tá Trần Chí Dũng, Phó trạm CSGT Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cho biết khoảng 14h20 ngày 13/2, đơn vị nhận thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) về việc xe khách mang biển số 37B-020.23 tông chết người rồi chạy trốn về hướng nam.

Chiều cùng ngày, Tổ tuần tra của đơn vị đã bắt giữ tài xế xe khách này trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định). Thời điểm này, 40 hành khách đi trên xe mang biển số Nghệ An.

Cơ quan chức năng Bình Định thu thập lời khai của tài xế Phong. Ảnh: Minh Hoàng.

Khai với cảnh sát, tài xế Phong thừa nhận xe khách xuất bến từ Nghệ An đi TP.HCM. Đến rạng sáng 13/2 đã lái xe khách tông chết một người đi xe đạp ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Do hoảng sợ, tài xế đã lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.