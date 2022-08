Tài xế xe bồn rút ruột hàng trăm lít dầu diesel

Quá trình điều khiển xe bồn chở nhiên liệu, Nguyễn Văn Tiềm rút ruột dầu diesel của công ty để bán cho người khác.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tiềm (39 tuổi, ngụ xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và Nguyễn Duy Vịnh (56 tuổi, ngụ xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) về tội Tham ô tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai bị can cùng tang vật bị bắt quả tang.

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng bắt quả tang Nguyễn Văn Tiềm là tài xế xe bồn chuyên dụng chở xăng dầu của Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt Hà, chi nhánh Hà Nội, đang rút hơn 200 lít dầu diesel từ xe bồn bán cho Nguyễn Duy Vịnh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vịnh, cơ quan công an thu thêm gần 1.000 lít dầu diesel. Hai bị can khai lợi dụng nhiệm vụ chuyên chở xăng dầu cho công ty, họ rút ruột dầu để bán kiếm lời.

Ngày 26/7, Tiềm đã rút tổng cộng khoảng 240 lít dầu diesel có tổng giá trị hơn 6 triệu đồng của công ty bơm vào các can nhựa, bán lại cho Nguyễn Duy Vịnh.