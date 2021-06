Tài xế sử dụng ma túy gây tai nạn

Đức khai với cán bộ điều tra rằng trước khi lái xe đầu kéo đến Sóc Trăng, anh ta đã sử dụng ma túy đá nên không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát tại tổ kiểm soát dịch Covid-19.

Chiều 18/6, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng thực hiện test nhanh đối với Vũ Đình Đức (35 tuổi, ngụ Kim Thành, Hải Dương) cho kết quả dương tính với ma túy. Tài xế này cầm lái xe đầu kéo biển số 51C-262.09 và tông vào các phương tiện chặn bắt anh ta trên quốc lộ 1 vào trưa cùng ngày.

Khai với cảnh sát, Đức cho biết đã sử dụng ma túy đá trước khi lái xe đầu kéo vào địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Phía sau xe có rơ moóc chở nhiều trụ đèn chiếu sáng bằng thép.

Đức tông xe đầu kéo vào phương tiện chặn ngang quốc lộ 1 khiến đầu xe hư hỏng nặng. Ảnh: Việt Tường.

Khi đến phường 2, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng), cảnh sát tại tổ phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu Đức dừng xe để làm thủ tục khai báo y tế nhưng anh ta bỏ chạy về hướng huyện Thạnh Trị. Khi đến thị trấn Phú Lộc (Thạnh Trị), Đức chạy về hướng Bạc Liêu và va quẹt với xe máy khiến một người bị thương.

Trên đường quay về hướng Sóc Trăng, xe đầu kéo tông hư hỏng một ôtô tải tại Trạm thu phí BOT Bạc Liêu.

Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp cùng CSCĐ chặn bắt Đức tại khu vực đầu đường tránh quốc lộ 1. Mặc dù thấy một xe đầu kéo khác chắn ngang đường, tài xế này đã tông thẳng vào phương tiện phía trước.

Cảnh sát sau đó đã khống chế Đức đưa vào Trạm CSGT Đại Tâm. Công an huyện Mỹ Xuyên đang phối hợp với Công an thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) và Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) để làm rõ các hành vi vi phạm của Đức.