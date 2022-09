Tài xế say xỉn tông chết người trên ôtô đang đỗ ven đường

Nam tài xế xe bán tải gây tai nạn có nồng độ cồn ở mức 1,066 mg/l khí thở. Vi phạm này gấp 2,66 lần mức kịch khung quy định tại Nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở).

Đêm 9/9, xe con biển số 98A đỗ bên phải đường tỉnh lộ 293 (hướng Lục Nam đi thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Trên xe có anh T.V.N. (sinh năm 1991, ở thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) cùng vợ là H.

Lúc này, ôtô bán tải biển số 98C do anh Lê Văn Thao (sinh năm 1987, ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) lao tới, tông mạnh vào đuôi xe con.

Chiếc xe con biến dạng sau khi bị xe bán tải tông trúng. Ảnh: Đ.C.

Cú tông mạnh khiến tài xế ôtô con bị tông trúng tử vong, người phụ nữ trên xe bị thương. Tại hiện trường, đầu xe bán tải và đuôi xe con biến dạng.

Sau khi gây tai nạn giao thông khoảng 30 phút, lái xe bán tải đến trụ sở Công an thị trấn Tân An khai báo trình diện. Công an huyện Yên Dũng đã đo nồng độ cồn đối với anh Lê Văn Thao, kết quả xác định anh Thao có nồng độ cồn ở mức 1,066 mg/l khí thở. Mức vi phạm này gấp 2,66 lần mức kịch khung tại Nghị định 100.

Nam tài xế trình bày trước đó có uống rượu ở địa bàn huyện Lục Nam, Bắc Giang.