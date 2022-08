Tài xế ôtô lạng lách, tạt đầu xe chạy ngược chiều

Điều khiển ôtô lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe chạy ngược chiều trên quốc lộ qua Nghệ An, nam tài xế bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Diễn Châu lập biên bản, xử phạt tài xế N.T.T. (48 tuổi, trú xã Diễn Thành) 11 triệu đồng về hành vi Điều khiển ôtô lạng lách, đánh võng.

Ngoài bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.

Hình ảnh tài xế lái ôtô con lạng lách, lao vào đầu xe chạy ngược chiều. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, chiều 27/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip, ghi lại cảnh một tài xế điều khiển ôtô Hyundai i10 màu trắng, mang biển số 37A chạy trên quốc lộ 7 liên tục lạng lách, đánh võng.

Nhiều lần tài xế đánh võng trước các ôtô, xe Howo chạy hướng ngược lại, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sự việc được người đi đường quay lại clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Cảnh sát sau đó dò tìm biển số và xác định tài xế T. là người điều khiển ôtô gây ra sự việc. Làm việc với công an, nam tài xế thừa nhận hành vi và hứa không tái phạm.