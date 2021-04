Tài xế nhậu rồi lái xe tông chết 2 người bị xử lý như thế nào?

Với hành vi điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn, tông tử vong 2 người và làm 5 người bị thương, Châu Văn Ánh có thể bị xử lý hành chính lẫn hình sự.

Ngày 11/4, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Châu Văn Ánh (46 tuổi) để làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ông Ánh là người điều khiển ôtô khi đã sử dụng rượu bia, gây tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 bị thương.

Theo dõi sự việc, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng ông Ánh có thể bị xử lý hành chính và cả hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.L.

Luật sư Hùng nhận định ông Ánh đã vi phạm theo khoản 8, Điều 5, Nghị định 100 về hành vi điều khiển ôtô trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn.

"Theo khoản 8, Điều 5, hành vi của ông Ánh là điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/l khí thở. Với mức nồng độ cồn 0,33 mg/l khí thở, người này có thể bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng", luật sư Hùng cho hay.

Ngoài ra, với hành vi điều khiển ôtô trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn 0,33 mg/l khí thở gây tai nạn giao thông làm chết 2 người và làm 5 người bị thương thì ông Ánh có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự.

"Căn cứ theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người này có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Nếu hậu quả nghiêm trọng hơn hình phạt tù có thể lên 7 đến 15 năm tù với hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này là 201%", luật sư Hùng nhận định.

Tối 9/4, ông Châu Văn Ánh điều khiển ôtô biển số 92A lưu thông trên đường ĐH3 qua xã Đại An, huyện Đại Lộc. Khi đến xã Đại An, xe do ông Ánh điều khiển tông trúng 4 xe máy và va chạm với ôtô tải chạy chiều ngược lại.

Tai nạn khiến bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi) và Nguyễn Thị An (33 tuổi, cùng ở xã Đại An) tử vong. Ngoài ra, 5 người khác đi xe máy cũng bị thương, phải đi cấp cứu.