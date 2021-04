Tài xế không có bằng lái, chở 95 người trên xe khách 38 chỗ

Từ tin nhắn "cầu cứu" của hành khách, CSGT phát hiện ôtô khách chở quá số người so với quy định. Tài xế của xe này không có bằng lái.

Rạng sáng 30/4, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ - cao tốc số 3 (Cục CSGT) xử lý ôtô nhồi nhét hành khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Thời điểm CSGT kiểm tra, trên xe chở 95 người, quá 57 người so với quy định.

Ngoài ra, tài xế T.A.T. (trú tại Con Cuông, Nghệ An) không có bằng lái xe; ôtô này cũng không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bị Thanh tra Giao thông tỉnh Nghệ An tạm giữ từ ngày 5/3).

95 hành khách bị nhồi nhét trên chiếc xe chỉ có 38 chỗ ngồi. Ảnh: Công an cung cấp.

Làm việc với CSGT, tài xế thừa nhận vi phạm của mình và cho biết xe khách có lộ trình đi từ Lạng Sơn đến Con Cuông, Nghệ An.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế. Với những vi phạm này, anh T.A.T. sẽ bị phạt 50 triệu đồng và đơn vị kinh doanh sẽ bị phạt gần 97 triệu đồng. Đồng thời, CSGT cũng tạm giữ xe khách và bố trí phương tiện tiếp tục chở hành khách tới Con Cuông, Nghệ An.

Trước đó, khoảng 0h ngày 30/4, Trung tâm Chỉ huy giao thông của Cục CSGT nhận được tin nhắn “kêu cứu” của hành khách trên xe khách biển số 37B đi Nghệ An. Thông tin được chuyển tới lực lượng CSGT thuộc Đội 3 đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến.

Tới 1h20 cùng ngày, tổ CSGT làm nhiệm vụ tại nút giao Liêm Tuyền phát hiện xe khách này đang lưu thông hướng Hà Nội - Ninh Bình.

Theo dõi qua hệ thống giám sát tại Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông vào sáng 30/4, mật độ xe cộ trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ rất đông, tình trạng ôtô đi vào làn dừng khẩn cấp xuất hiện thường xuyên.

CSGT khuyến cáo các tài xế tuân thủ sự chỉ dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ và hệ thống biển báo, tuyệt đối không đi vào làn dừng khẩn cấp.