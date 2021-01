Tài xế chở bệnh nhân 1440 âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

Kết quả xét nghiệm lần thứ 2 của tài xế chở bệnh nhân 1440 là âm tính với SARS-CoV-2. Người này tiếp tục phải cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Sáng 7/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng nhận được thông báo của Viện Pasteur TP.HCM về kết quả âm tính đối với mẫu xét nghiệm lần 2 của anh M.T.T. (30 tuổi, người chở bệnh nhân 1440 từ biên giới huyện An Phú, tỉnh An Giang về TP.HCM).

Hiện, sức khỏe của anh T. bình thường, không bị ho hoặc sốt, được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú.

Xe của anh T. dùng để chở bệnh nhân 1440. Ảnh: Nhật Tân.

Bác sĩ Trần Văn Khải, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết 59 trường hợp tiếp xúc gần với anh T. sức khỏe cũng bình thường. Tất cả đang được cách ly tại nhà.

Trong ngày 7/1, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục chuyển anh T. cho Sở Y tế tỉnh An Giang. Tài xế này sẽ được đưa về nơi cư trú tại huyện An Phú (An Giang) để cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Rạng sáng 24/12/2020, anh T. đón 6 người (5 nam, 1 nữ) tại cầu 3C ở ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú. Đến ngã tư Tân An, tỉnh Long An (khu vực dốc cầu của đường cao tốc), 1 khách nam xuống xe để về Vĩnh Long (bệnh nhân 1400), 1 khách nữ khác về Đồng Tháp (1452).

Hơn 7h cùng ngày, anh T. cùng 4 khách nam còn lại xuống vỉa hè đường Tên Lửa (gần Bến xe Miền Tây, TP.HCM) để uống cà phê. Tài xế sau đó quay về hướng TP Long Xuyên (An Giang) và ghé tiệm cơm trên quốc lộ 62 để ăn sáng.

Từ chiều 24/12 cho đến khi được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú chiều 28/12/2020, anh T. tiếp xúc với nhiều người ở An Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ và Sóc Trăng.