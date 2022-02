Tài tử ‘The Walking Dead’ Moses J. Moseley qua đời ở tuổi 31

Moses J. Moseley được phát hiện đã tử vong tại Mỹ vào ngày 26/1. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của nam diễn viên.

People đưa tin nam diễn viên Moses J. Moseley đã qua đời hồi cuối tháng 1, hưởng dương 31 tuổi. Trong cáo phó gửi các đơn vị truyền thông hôm 31/1, đại diện của anh chia sẻ: “Những ai đã gặp đều yêu mến anh ấy. Một người đàn ông ấm áp trong mắt mọi người”.

“Moses là người đàn ông tuyệt vời. Nếu từng có cơ hội gặp mặt anh ấy, bạn sẽ thấy Moses có thể biến một ngày của bạn thành ngày tuyệt vời. Anh ấy tài năng, là một người bạn tuyệt vời, một chiến hữu đáng tin cậy để chia sẻ và nhờ cậy mọi thứ. Anh luôn háo hức với cuộc đời và hết mình vì công việc”, thông báo tiếp tục.

Một số hình ảnh đời thường của Moses J. Moseley. Ảnh: People.

Theo TMZ, Moses J. Moseley được phát hiện đã tử vong tại Stockbridge, Georgia (Mỹ) vào ngày 26/1. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của nam diễn viên. Đại diện cảnh sát Stockbridge chưa công bố thêm thông tin về sự việc.

Moseley được biết đến rộng rãi nhất với vai Mike của loạt The Walking Dead. Mike là một trong hai xác sống được Michonne (Danai Gurira) dắt theo để làm bảo vệ. Anh góp mặt trong TV series từ năm 2012 tới 2015.

Trên mạng xã hội, đại diện AMC đã bày tỏ thương tiếc trước cái chết đột ngột của nam diễn viên. Thông báo viết: “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân quyến của nam diễn viên Moses J. Moseley, một thành viên của gia đình The Walking Dead”.

Ngoài The Walking Dead, Moseley còn tham gia diễn xuất trong phim xác sống Attack of the Southern Fried Zombies (2017). Các dự án khác của anh còn có Joyful Noise, The Internship, Queen of the South, Watchmen và Blood Scroll: Horror Stories.