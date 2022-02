Tài tử 'Shang-Chi' đóng phim về búp bê cùng Margot Robbie

Simu Liu ngày càng được chú ý sau thành công của "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Anh được xác nhận đóng phim mới cùng minh tinh Margot Robbie.

Theo Hollywood Reporter, Simu Liu là cái tên tiếp theo góp mặt trong Barbie - tác phẩm mới của Warner Bros. dựa trên câu chuyện về nàng búp bê nổi tiếng. Trước đó, hãng xác nhận Margot Robbie và Ryan Gosling cũng tham gia phim này. "Margot vào vai búp bê Barbie, Ryan đóng nhân vật Ken - bạn trai của Barbie. Hiện chưa rõ Simu Liu và America Ferrera sẽ đảm nhận nhân vật nào trong phiên bản live-action hoành tráng", nguồn tin viết. Việc đưa Simu Liu vào dàn cast Barbie thu hút sự quan tâm của người yêu phim. Tài tử hiện là cái tên ăn khách ở Hollywood. Anh nổi tiếng sau vai võ sĩ tài giỏi trong tác phẩm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thu về 432,2 triệu USD vào năm 2021. Tờ Collider bình luận: "Chỉ cần tưởng tượng Simu Liu trong một cảnh tiệc tùng với Ryan và Margot đã khiến bạn phải mỉm cười bởi lối diễn hài hước, duyên dáng của anh ấy". Simu Liu được xác nhận đóng phiên bản live-action của Barbie cùng với Margot Robbie. Ảnh: Joblo. Ngoài vai chính, Margot Robbie giữ vị trí sản xuất bộ phim thông qua công ty LuckyChap. Nhà làm phim David Heyman, Giám đốc điều hành LuckyChap là Tom Ackerley, Robbie Brenner - CEO Mattel Films - cũng đồng vai trò nhà sản xuất. Greta Gerwig là đạo diễn kiêm đồng biên kịch Barbie với người bạn đời Noah Baumbach. Chi tiết cốt truyện vẫn được giữ kín. Quá trình sản xuất Barbie được lên lịch từ năm 2019 nhưng đến đầu 2022, các công đoạn mới được thực hiện tại studio Leavesden của Warner Bros. ở London, Anh. Phim dự kiến ​​ra rạp vào năm 2023. Trước Barbie, vợ chồng Greta Gerwig được biết đến với tác phẩm Frances Ha và Mistress America. Riêng Gerwig còn đạo diễn bộ phim Lady Bird và bản làm lại Little Women được đánh giá cao của năm 2019. Hai phim đều nhận được đề cử phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar. Tác phẩm cứu dòng phim hài ở Hollywood "Jackass Forever" là phim đại diện cho chiến thắng hiếm hoi của thể loại hài vốn đã giảm dần sức hút và độ phổ biến trong nhiều năm qua. Adele vướng tin đính hôn Tin Adele và doanh nhân Rich Paul đính hôn rộ lên sau khi nữ ca sĩ đeo nhẫn ở ngón áp út trên thảm đỏ.