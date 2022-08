Tài tử 'Rambo' và ba lần đổ vỡ

Sylvester Stallone sốc khi người vợ thứ ba Jennifer Flavin đệ đơn ly hôn trong lúc ông đang quay phim "Tulsa King" ở Oklahoma, Mỹ.

Vụ ly hôn mới đây của Sylvester Stallone - tài tử nổi tiếng qua loạt phim Rambo và Rocky - với Jennifer Flavin sau 25 năm chung sống đang là tâm điểm dư luận.

Trước khi đổ vỡ với cựu người mẫu Mỹ, Stallone đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 2 con trai riêng với người vợ đầu tiên.

Cuộc hôn nhân đầu tiên

Theo Page Six, lễ cưới năm 1974 của Sylvester Stallone và biên kịch Sasha Czack thu hút sự quan tâm lớn bởi cả 2 đều có tên tuổi trong ngành. Song, không thể phủ nhận Czack đã nổi tiếng hơn khi nên duyên với sao Hollywood.

Xong lễ cưới, họ chuyển đến California phát triển sự nghiệp và xây dựng tổ ấm. Lần lượt, cặp sao đón 2 quý tử Sage Moonblood và Seargeoh ra đời. Đi kèm niềm vui là nỗi đau đáu khi con thứ 2 của họ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ.

Căn bệnh của Seargeoh khiến cặp vợ chồng căng thẳng, đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực tan vỡ. Tháng 2/1985, Stallone và vợ thông báo ly hôn. Vụ chia tay được giải quyết trong hòa bình, Stallone cam kết chuyển cho vợ 12 triệu USD để nuôi con.

Sylvester Stallone bên người vợ đầu tiên Sasha Czack. Ảnh: Hobbygaiety.

Thời điểm đó, truyền thông có những bài viết gây xúc động về Czack, khi cô vừa phải chăm sóc 2 con nhỏ, vừa trở lại guồng quay kiếm tiền sau thời gian gần như mất hút khỏi showbiz.

Báo Hollywood còn tiết lộ rằng ngay cả khi chưa cưới Stallone, Czack cũng là người hy sinh nhiều hơn. Hồi năm 1972, cô được mời đóng chính phim truyền hình Play It as It Lays nhưng đã từ chối để đồng hành cùng bạn trai trên hành trình sự nghiệp.

"Stallone nài nỉ Czack ở lại New York và giúp anh trong một dự án. Czack thậm chí còn làm bồi bàn để hỗ trợ bạn trai trong lúc anh đang quay phim Rocky", Biographypedia tiết lộ.

Theo Daily Mail, Stallone chưa bao giờ quên tấm chân tình của Czack. Vì thế, dù đã ly hôn, ông vẫn thường xuyên đến thăm vợ cũ và các con.

Tháng 7/2012, Czack đau đớn tột cùng khi con cả Sage Moonblood đột tử ở nhà riêng. Stallone đã nén nỗi đau vào trong, cùng vợ cũ lo hậu sự cho con.

Yêu nhanh, cưới vội

Không lâu sau khi ly hôn vợ đầu tiên năm 1985, Stallone đã được Brigitte Nielsen - diễn viên kiêm người mẫu đến từ Đan Mạch - chủ động tán tỉnh. Nielsen đã viết bức thư có nội dung: "Em thực sự muốn gặp anh. Đây là số điện thoại của em", và gửi đến phòng khách sạn của tài tử ở Manhattan.

Theo Entertainment Weekly, Stallone đã lập tức đáp lại bằng dòng viết: "Anh phải hiểu rõ về em".

Lần hợp tác trong phim Rocky IV tạo cơ hội cho cặp diễn viên tiếp xúc với nhau nhiều hơn, và chỉ vài tháng sau, họ quyết định cử hành hôn lễ tại nhà riêng ở Beverly Hills trước sự bất ngờ của gia đình, bạn bè.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân "yêu nhanh, cưới vội" này chỉ kéo dài 19 tháng.

Sylvester Stallone và Brigitte Nielsen thời chưa nói xấu nhau. Ảnh: Cheatsheet.

Nielsen lên báo nói Stallone đã cầu xin được cưới cô, và chính cô cũng là người bỏ nam diễn viên. Ngược lại, sao phim Rambo khẳng định ông chủ động đệ đơn ly hôn với lý do "những khác biệt không thể hòa giải".

Trong thời gian dài, vụ ly hôn của họ trở thành miếng mồi ngon của báo lá cải. Nielsen bị đồn chấp nhận Stallone vì hám danh, mê tiền, trong khi Stallone vướng nghi vấn tằng tịu với thư ký của vợ. Mặc dù cả 2 đều phủ nhận, họ vẫn không nằm ngoài tầm ngắm của paparazzi.

Một nguồn tin thân cận của Stallone đã chỉ trích nữ diễn viên: "Nielsen là kẻ lừa bịp và đầy mưu mô. Cô ta đã lừa dối, lợi dụng Stallone một cách trắng trợn. Thật đau lòng khi phải thừa nhận rằng Stallone chỉ là bàn đạp cho sự nghiệp của người phụ nữ kia".

Không đứng ngoài cuộc, mẹ của Sylvester Stallone - nhà chiêm tinh học Jackie Stallone - nhiều lần công khai chửi mắng con dâu cũ. Bà chỉ trích Nielsen là "tấm gương xấu của mọi thế hệ phụ nữ". Đáp trả mẹ chồng cũ, Nielsen nói bà Jackie mới là nguyên nhân chính khiến 2 con ly hôn.

Sốc khi bị vợ bỏ

Cuộc hôn nhân thứ 3 của Sylvester Stallone cũng là mối tình lâu nhất của ông, kéo dài 25 năm. Người phụ nữ chăm sóc, đồng hành cùng ông trên đoạn đường này không ai khác là cựu người mẫu Jennifer Flavin.

Tương tự Sasha Czack và Brigitte Nielsen, Flavin cũng bị mang tiếng đào mỏ khi yêu tài tử hơn cô 22 tuổi. Họ đã dắt nhau qua những thăng trầm, đổ vỡ, chấp nhận tha thứ khi người kia phạm sai lầm.

Người hâm mộ dành sự ngưỡng mộ cho Stallone - Flavin và thường xuyên gọi cặp vợ chồng là "biểu tượng hạnh phúc vững chắc của Hollywood". Nhìn vào nhà Stallone, người ta chỉ biết tấm tắc khen ngợi khi gia đình này có đủ mọi thứ, từ tài sản, danh tiếng đến sắc đẹp.

Tuy nhiên, cho tới cuối cùng, họ vẫn không thể nào chiến thắng được thử thách của thời gian.

Flavin tháo nhẫn cưới, Stallone xăm hình mới đè lên chân dung vợ trên cánh tay trước khi có tin ly hôn. Ảnh: Backgrid.

Bên ngoài, Stallone và Flavin luôn tỏ ra yêu thương người kia, nhưng theo Fox News, cặp sao đã giữ khoảng cách trong nhiều năm qua. Flavin được cho là "phát mệt" vì những tranh cãi không hồi kết với chồng nên muốn ly hôn. Hai người chờ các con đủ lớn để công bố tin sốc này.

Dẫu vậy, nguồn tin Page Six tiết lộ rằng Stallone không ngờ Flavin lại dứt khoát nhanh đến vậy khi đã âm thầm tới tòa án quận Palm Beach, Florida (Mỹ) nộp đơn ly hôn trong lúc ông đang quay phim Tulsa King ở Oklahoma.

Trong đơn, cựu người mẫu tố chồng cố ý tiêu tán, lãng phí tài sản hôn nhân. Cô yêu cầu Stallone không được bán, chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Khá sốc trước phát ngôn này, phía Stallone lập tức phản bác: "Thật nực cười, chúng tôi không hiểu sao các luật sư của Jennifer Flavin lại đưa điều này vào đơn ly hôn, đó chỉ là lời nói dối".