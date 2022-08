Tài tử phim 'Thor' kết hôn với người mẫu Nhật kém 18 tuổi

Trước khi tiến đến hôn nhân, Tadanobu Asano và Kurumi Nakata hẹn hò 6 năm. Cuộc tình của họ chịu đàm tiếu nhiều năm qua vì chênh lệch lớn về tuổi tác.

Ngày 25/8, Straitstimes đưa tin tài tử Tadanobu Asano thông báo tái hôn với người mẫu kiêm diễn viên Kurumi Nakata. Vợ mới của ngôi sao Nhật Bản kém anh 18 tuổi.

"Chúng tôi đã kết hôn vào ngày 23/8. Cảm ơn sự ủng hộ của khán giả. Tôi và Kurumi Nakata sẽ sống hạnh phúc trong tình yêu và nụ cười", Tadanobu Asano chia sẻ.

Mối quan hệ của Tadanobu Asano và Kurumi Nakata chịu nhiều dị nghị vì khoảng cách tuổi tác. Ảnh: Yahoo Japan.

Theo Tadanobu Asano, anh dự định tổ chức đám cách đây vài năm. Tuy nhiên, kế hoạch này liên tục bị trì hoãn vì cam kết quay phim của nam diễn viên ở Mỹ và đại dịch Covid-19.

Tadanobu Asano và Kurumi Nakata hẹn hò 6 năm trước khi về chung nhà. Mối quan hệ của họ chịu nhiều đàm tiếu, chỉ trích vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Đáng chú ý Kurumi Nakata chỉ hơn con gái riêng của Tadanobu Asano 3 tuổi.

Tadanobu Asano sinh năm 1973, là diễn viên nổi tiếng của showbiz Nhật Bản. Anh đóng phim từ năm 1998, thành danh ở cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Năm 2010, nam diễn viên chuyển sang thị trường Hollywood phát triển sự nghiệp. Anh từng đảm nhận vai Hogun trong Thor (2011), 47 Ronin (2013) và thần sấm Raiden trong Mortal Kombat (2021).

Tài tử Nhật Bản từng kết hôn với với ca sĩ Chara vào năm 1995. Sau 14 năm chung sống, họ ly hôn. Tadanobu Asano và Chara có với nhau con gái Sumire (28 tuổi) và con trai Himi (22 tuổi). Tadanobu Asano hẹn hò với nhiều người đẹp trẻ tuổi trong showbiz, trước khi lựa chọn gắn bó lâu dài với người vợ thứ 2 Kurumi Nakata.

Kurumi Nakata sinh năm 1991, hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2018, từng diễn xuất trong A Banana? At This Time of Night?, Stigmatized Properties, In Those Days.