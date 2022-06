Tài tử Nhật Bản sụp đổ vì lộ ảnh thác loạn bên vũ nữ

Nam diễn viên bị lộ ảnh khỏa thân, tiệc tùng với các cô gái trong quán karaoke. Anh có thể phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì làn sóng tẩy chay từ khán giả.

Ngày 30/6, Bunshun đưa tin loạt ảnh tiệc tùng thác loạn của nam diễn viên Oguri Shun gây chấn động dư luận Nhật Bản.

Theo Yoshikazu Higashitani - YouTuber phanh phui bê bối của Oguri Shun - ngôi sao sinh năm 1982 trải qua một đêm cực kỳ phấn khích tại quán karaoke. Những người trong bữa tiệc ghi lại khoảnh khắc nam diễn viên khỏa thân bên các cô gái.

Công ty giải trí của Oguri Shun chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Tuy nhiên, vụ bê bối ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của tài tử Vườn sao băng.

Nam thần vạn người mê của showbiz Nhật

Oguri Shun sinh năm 1982. Anh có xuất phát điểm là sao nhí, đóng phim từ những năm học tiểu học. Năm 16 tuổi, Oguri Shun chính thức bước chân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Theo NHK, nam diễn viên trở thành tài tử hạng A chỉ với 3 phim là Great Teacher Onizuka, Summer Snow và Vườn sao băng.

Trong đó, tác phẩm Vườn sao băng bản Nhật đưa Oguri Shun lên đỉnh cao danh vọng. Anh "gây bão" châu Á với vai Rui Hanazawa (tương đương với vai diễn của Kim Hyun Joong trong bản Hàn). Nhân vật của Oguri Shun được yêu thích bởi vẻ điển trai, tính cách ấm áp. Nhờ hình tượng này, tài tử trở thành thần tượng thế mới.

Oguri Shun thời trẻ. Ảnh: Sina, Sent.

Anh từng là sự lựa chọn hàng đầu cho vai nam chính trong phim chuyển thể từ truyện tranh Nhật Bản. Người Nhật gọi Oguri Shun là "Hoàng tử Manga" với vẻ đẹp lãng tử, nụ cười ma mãnh và đôi mắt tinh anh. Nam diễn viên từng đóng vai Kudo Shinichi trong Thám tử lừng danh Conan, Lupin trong Siêu đạo chích: Lupin Đệ Tam, cậu học sinh 17 tuổi Saburo trong Nobunaga Concerto.

Sau những thành công ở mảng phim hoạt hình chuyển thể, Oguri Shun thể nghiệm bản thân với nhiều dạng vai khác nhau. Anh cho biết không muốn đóng mác với hình tượng "hoàng tử truyện tranh".

Sau 7 năm thử sức với kịch bản gai góc trên màn ảnh, nỗ lực của tài tử được đền đáp với 2 lần lên ngôi Ảnh đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại Giải Viện Hàn lâm Nhật Bản vào năm 2012 và 2014.

Trong hai lần giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc, Oguri Shun mang đến hình ảnh mới mẻ, cuốn hút. Diễn xuất của tài tử 40 tuổi được đánh giá cao, có sự trải nghiệm và cách thể hiện nhân vật có chiều sâu.

Thực lực của anh sau đó còn ghi dấu ấn trong các phim như Ouroboros, Museum, CRISIS: Special Security Squad, Gintama 1&2, Godzilla vs. Kong, Japan Sinks: People of Hope, The 13 Lords of the Shogun.

Theo Yahoo Japan, Oguri Shun có vị thế vững chắc trong showbiz hơn 20 năm qua. Theo khảo sát của DailyView Internet Thermometer năm 2021, Oguri Shun nằm trong top 3 tài tử được yêu thích bậc nhất ngành giải trí Nhật Bản. Anh đứng thứ 4, xếp sau Kimura Takuya, Tomohisa Yamashita và Takashi Kashiwahara.

Trở thành tội đồ sau một đêm

Theo NHK Japan, Oguri Shun đã tham gia bữa tiệc thác loạn với ít nhất 4 cô gái ở quán karaoke dành cho người lớn, nằm trong một khu nghỉ dưỡng tại Hiroshima. Đây là tụ điểm ăn chơi có tiếng được nghệ sĩ rỉ tai nhau trong showbiz Nhật Bản. Không chỉ Oguri Shun, nhiều tài tử nổi tiếng xứ Phù Tang từng tiệc tùng, sex tập thể với các vũ nữ tại khu nghỉ dưỡng này.

Ngoài ra, một số phương tiện truyền thông còn đưa tin Oguri Shun từng chung đụng với khoảng 20 phụ nữ trong thời gian vợ anh mang thai. Nam nghệ sĩ thuê một căn hộ gần nhà mình để tiện vui vẻ với các cô gái và đối phó với vợ. Truyền thông Nhật cho biết Oguri Shun nghiện sex.

Hình ảnh của Oguri Shun bị hủy hoại vì bê bối lộ ảnh nhạy cảm. Ảnh: GQ Japan.

Hơn một ngày sau khi bê bối đời tư bị phanh phui, Oguri Shun và công ty quản lý vẫn giữ im lặng. Trên mạng xã hội, khán giả chỉ trích, yêu cầu nam diễn viên giải thích về những hình ảnh khiếm nhã bị công khai.

Một số nguồn tin cho biết công ty quản lý của Oguri Shun đang âm thầm "thu dọn tàn cục" khi nhiều đối tác muốn hủy hợp tác và khởi kiện ngôi sao sinh năm 1982. Người mẫu Yamada Yu - vợ Oguri Shun - thất vọng và lạnh nhạt với chồng vì scandal trên. Vợ con nam diễn viên hiện định cư ở Mỹ.

Theo Yahoo Japan, scandal đời tư thác loạn khiến danh tiếng Oguri Shun xây dựng gần ba thập kỷ sụp đổ. Trước bê bối, anh được coi là người đàn ông mẫu mực bậc nhất showbiz Nhật Bản với sự nghiệp thành công, đời tư trong sạch và cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Hình tượng "ngôi sao quốc dân", yêu vợ con của Oguri Shun tiêu tan trong chớp mắt. Khán giả không ngừng chỉ trích, chế giễu nam diễn viên trên các trang mạng xã hội cũng như trong các bài báo có liên quan.

Chỉ sau một đêm, Oguri Shun trở thành tội đồ trong mắt khán giả. Theo NHK, có lên tiếng hay không, Oguri Shun cũng khó tránh khỏi sự quay lưng của công chúng sau vụ việc này.