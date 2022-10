Tài tử Nhật Bản sau khi mất tất cả vì ngoại tình với Erika Karata

Sau khi đánh mất sự nghiệp và gia đình vì bê bối ngoại tình, Masahiro Higashide bỏ lên vùng núi không tín hiệu điện thoại, tự cung tự cấp lương thực để sống biệt lập.

Tài tử Masahiro Higashide.

Ngày 5/10, Weekly Bunchun đưa tin về cuộc sống của nam diễn viên Masahiro Higashide. Tài tử Nhật Bản mất gia đình và sự nghiệp sau khi bị bại lộ chuyện ngoại tình với người đẹp Erika Karata.

Theo Weekly Women, thủ tục ly hôn của Masahiro Higashide và nữ diễn viên Anne Watanabe đã hoàn tất. Anne Watanabe giành được quyền nuôi dưỡng 3 con và đưa các bé sang Pháp sinh sống, học tập.

Về phía Masahiro Higashide, sau khi bị vợ bỏ, công ty quản lý quay lưng vào đầu năm nay, tài tử gặp nhiều khó khăn. Anh không có việc làm, phải bồi thường tổn thất cho đối tác một số tiền lớn. Vì vậy, tài chính của Masahiro Higashide eo hẹp. Nam diễn viên không còn đủ tiền để chu cấp cho vợ cũ nuôi con.

Masahiro Higashide ngoại tình với Erika Karata (phải) trong thời gian chung sống với Anne Watanabe (trái). Ảnh: Yahoo Japan.

Tờ Weekly Bunchun cho biết Masahiro Higashide quyết định lên núi sống ẩn dật nhiều tháng qua để tránh sự soi mói của truyền thông. Nam diễn viên sống ở nhà của một người quen, cho nên không tốn tiền thuê nhà. Chỗ tài tử Nhật Bản sống cách xa khu dân cư, không tín hiệu điện thoại, ga và nước sạch.

Nguồn tin thân cận với Masahiro Higashide cho biết nam diễn viên phải tự lo liệu thức ăn, nước uống hàng ngày bằng cách săn bắn thú rừng, hái rau, đốn củi. Để lấy được nước sạch, Masahiro Higashide phải mất hơn 5 tiếng đi lại.

Masahiro Higashide bị phát hiện ngoại tình với Erika Karata vào cuối tháng 1/2020. Họ hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Asako I & II (2018), kéo dài suốt 3 năm, ngay khi vợ của nam diễn viên đang mang thai. Thời điểm đó, Erika Karata mới 19 tuổi, vẫn là độ tuổi chưa thành niên tại Nhật Bản.

Sau khi tin tức ngoại tình bị lộ, nữ diễn viên Anne Watanabe quyết định ly hôn Masahiro Higashide. Bên cạnh đó, tài tử còn bị 4 nhà quảng cáo xóa bỏ tên khỏi các chiến dịch tuyên truyền, đài truyền hình tẩy chay.

Masahiro Higashide sinh năm 1988. Trước bê bối, anh là diễn viên truyền hình nổi tiếng Nhật Bản. Masahiro Higashide từng tham gia các bộ phim được chiếu khắp châu Á như Death Note: Light Up the New World (2015), Ký sinh thú (Parasyte - 2014), Bá vương học đường (2014)...