Tài tử Mỹ bị từ chối lên máy bay

Marlon Wayans, diễn viên hài người Mỹ, không thể đến thành phố Kansas như đúng kế hoạch vì bị cảnh sát Denver buộc tội gây rối trật tự.

Marlon Wayans bức xúc với cách hành xử của nhân viên hãng hàng không United Airlines.

Theo Fox News, ngày 9/6, hãng hàng không United Airlines từ chối để Marlon Wayans lên chuyến bay đến thành phố Kansas, Missouri vì nam diễn viên nảy sinh mâu thuẫn với nhân viên tại sân bay Denver, tiểu bang Colorado.

Đại diện phát ngôn của sở cảnh sát xác nhận sao phim Scary Movie đã nhận giấy phạt vì hành vi gây rối trật tự. Trong bài đăng trên Instagram, Wayans nói có tiếp xúc nhưng phủ nhận tấn công nhân viên giấu tên.

"Người đàn ông đó nói dối rằng tôi hành hung anh ta. Camera an ninh cho thấy tôi rõ ràng chưa hề chạm vào anh ta. Người đó chỉ cố hết sức để thể hiện quyền của mình", Wayans viết.

Wayans kể hai bên tranh cãi sau khi anh được yêu cầu chuyển hết đồ đạc từ nhiều túi nhỏ sang một túi lớn. Tuy nhiên, khi đã làm theo, anh vẫn tiếp tục bị kiểm tra và làm khó. Lúc này, nam diễn viên quyết định cầm vé và tiến lên máy bay, nhưng không may bị chặn lại.

"Tôi đã bay hơn 15 triệu dặm trong đời và hiếm khi gặp sự cố. Bất cứ ai biết tôi đều hiểu tôi là người lịch sự. Người kia rõ là bắt nạt tôi", nam diễn viên bức xúc nói, đồng thời nhấn mạnh người này lạm dụng quyền lực quá mức. Wayans còn cho rằng màu da cũng là yếu tố khiến anh bị phân biệt đối xử.

Marlon Wayans mua vé của American Airlines sau không được lên máy bay của United Airlines. Ảnh: Fox News.

Wayans "gắn thẻ" tài khoản của United Airlines và cho rằng nhân viên kể trên không xứng đáng làm việc cho hãng. Nam diễn viên nói sẽ viết thư khiếu nại lên bộ phận quản lý của hãng hàng không này.

Cuối bài viết, Wayans gửi lời xin lỗi người hâm mộ và hứa bồi thường những tổn thất vì show diễn không được tổ chức đúng lịch trình.

Trong bài đăng khác, Wayans chia sẻ ảnh ngồi trên máy bay và cầm chiếc vé của American Airlines. Anh yêu cầu nhận được lời xin lỗi từ hãng United Airlines.

Marlon Wayans sinh năm 1972, là diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp trong I'm Gonna Git You Sucka vào năm 1988. Bộ phim gần nhất anh tham gia là G.I. Joe: The Rise of Cobra.