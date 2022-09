Tài tử 'Mặt trăng ôm mặt trời' không công khai yêu suốt 16 năm

Jung Il Woo kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh chưa từng công khai hẹn hò, hay vướng tin bất kỳ tin đồn tình ái nào trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật.

Nam diễn viên Jung Il Woo.

Ngày 29/9, Insight đưa tin tài tử Jung Il Woo trả lời phỏng vấn của truyền thông Hàn Quốc. Nam diễn viên có những chia sẻ về cuộc sống riêng, đặc biệt là vấn đề hôn nhân. Jung Il Woo là ngôi sao Kpop hiếm hoi chưa lần nào bị đồn thổi về chuyện tình cảm trong 16 năm hoạt động nghệ thuật.

Theo Jung Il Woo, anh không phải là người theo chủ nghĩa độc thân. Nam diễn viên cũng không cố tình tránh né việc yêu đương để duy trì tên tuổi. Do lịch trình bận rộn, anh không có thời gian cho chuyện hẹn hò.

Chưa kể, tài tử Mặt trăng ôm mặt trời còn là người kín tiếng, thận trọng và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Vì vậy, anh luôn hành động chừng mực với đồng nghiệp, bạn bè khác giới để không gây ra hiểu lầm đáng có.

Jung Il Woo có đời tư sạch scandal và kín tiếng. Ảnh: Chosun Ilbo.

Jung Il Woo cho biết sau một thời gian dài không hẹn hò, hiện tại anh đã suy nghĩ đến chuyện hôn nhân và cảm thấy lo lắng. Nam diễn viên cho biết chưa tìm được đối tượng phù hợp với yêu cầu của mình.

"Bây giờ tôi muốn kết hôn, nhưng điều này nói dễ làm khó. Tôi tự hỏi mình có thể gặp cô gái muốn chung sống trọn đời ở đâu. Vì thế, tôi cũng không dám lên kế hoạch hay đề ra thời hạn kết hôn. Tôi thích người có sở thích giống mình. Tôi sẽ chia tay nếu cô gái ấy có một khía cạnh nào đó mà tôi không thể chấp nhận hay tôn trọng", Jung Il Woo chia sẻ.

Jung Il Woo sinh năm 1987. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2006 với bộ phim kinh dị The World of Silence. Sau khi trở thành ngôi sao với bộ phim sitcom Unstoppable High Kick, anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như The Return of Iljimae (2009), Mặt trăng ôm mặt trời (2012)… Anh được mệnh danh là "Nam diễn viên hoàn hảo", mẫu đàn ông lý tưởng trong showbiz Hàn Quốc.

Jung Il Woo từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi bị giảm trí nhớ sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Kể từ đó, anh có thói quen chụp nhiều ảnh để lưu giữ kỷ niệm. Nam diễn viên cho biết có khoảng 70.000 bức ảnh trong điện thoại di động.