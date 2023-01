Tài tử Marvel muốn đóng ‘Star Trek’

Nicolas Cage chia sẻ về ước mơ được tham gia loạt phim "Du hành giữa các vì sao". Nam diễn viên tiết lộ bản thân là một người hâm mộ trung thành từ khi còn nhỏ.

Nicolas Cage không muốn tham gia các tác phẩm "Chiến tranh giữa các vì sao". Ảnh: ReelRundown.

Theo Hollywood Reporter, Nicolas Cage mong muốn được góp mặt trong thương hiệu Star Trek. Tài tử 59 tuổi dành lời khen ngợi cho loạt phim cùng nam diễn viên Chris Pine trong vai "thuyền trưởng Kirk". Ngoài ra, Cage cho biết bản thân là một "Trekkie" để chứng tỏ tình cảm dành cho thương hiệu Du hành giữa các vì sao.

“Tôi đã theo dõi Star Trek từ khi William Shatner vào vai thuyền trưởng Kirk. Sau này, vai diễn do Chris Pine đảm nhận và cậu ấy đã thể hiện xuất sắc. Tôi thích những thông điệp về chính trị và xã hội mà tác phẩm truyền tải. Phim khoa học viễn tưởng luôn đa dạng và phong phú bởi bạn có thể làm mọi thứ mà mình muốn. Bạn có thể khắc họa cả một vũ trụ dưới góc nhìn của mình như trong loạt phim Star Trek”, Cage nói.

Nicolas Cage mong muốn góp mặt trong loạt phim Du hành giữa các vì sao. Ảnh: Hollywood Reporter.

Trước đó, Pedro Pascal - ngôi sao The Mandalorian từng cố gắng thuyết phục Nicolas Cage tham gia loạt phim Star Wars nhưng không thành. Cage luôn tỏ rõ mong muốn được trở thành một phần trong vũ trụ Star Trek.

Thương hiệu Star Trek khởi đầu với loạt phim truyền hình từ năm 1966. Tới năm 1979, thương hiệu có bước ngoặt lớn khi lấn sân sang điện ảnh với 13 tác phẩm. Theo đó, Star Trek (2009) vinh dự khi mang về tượng vàng Oscar tại hạng mục Hóa trang xuất sắc. Sở hữu khối di sản đồ sộ giúp Du hành giữa các vì sao trở thành một trong những thương hiệu phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Nicolas Cage đang trở lại Hollywood trong loạt tác phẩm sau khoảng thời gian vắng bóng. Tài tử Ma tốc độ cho thấy phong độ xuất sắc khi liên tiếp cho ra mắt bộ đôi tác phẩm The Old Way và Renfield trong năm 2023. Cuối năm 2022, Nicolas Cage vui mừng khi đón con gái đầu lòng cùng người vợ mới Riko Shibata.