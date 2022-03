Tài tử 'Liên minh Công lý' bị bắt

Ezra Miller bị cảnh sát Hawaii bắt giữ vì có hành vi quấy rối nhiều khách hàng tại một quán bar.

Ngày 29/3, Variety và nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin cảnh sát Hawaii đã tiến hành bắt giữ nam diễn viên Ezra Miller sau khi người này có hành vi quấy rối, gây mất trật tự tại một quán bar ở Hawaii.

Đại diện của Sở cảnh sát Hawaii cho biết vào tối 27/3 (giờ địa phương), Ezra Miller xuất hiện tại quán bar và liên tục la hét, chửi bới, giật micro của khách hàng nữ 23 tuổi. Tiếp đó, nam diễn viên The Flash còn lao vào người đàn ông 32 tuổi khi người này đang chơi ném phi tiêu.

Ezra Miller bị bắt vì hành vi quấy rối, gây mất trật tự tại quán bar.

Sau khi bị bắt, Ezra Miller đã nộp số tiền bảo lãnh 500 USD để được tại ngoại. Hiện, nam diễn viên chưa lên tiếng sau sự việc.

Đây không phải lần đầu nam diễn viên có hành vi gây rối, kích động. Trước đó, vào năm 2020, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh Ezra Miller tấn công một phụ nữ tại quán bar ở Iceland.

Trong clip dài 7 giây, Miller nói với cô gái trẻ: “Ồ, cô muốn đánh nhau ư? Đó là điều cô muốn à?”. Khi ấy, cô gái vẫn mỉm cười. Sau đó, Miller bèn tóm lấy cổ đối phương, rồi vật cô xuống đất. Đến lúc này, người quay clip lên tiếng và dừng ghi hình.

Nhận thấy sự nghiêm trọng của vụ việc, bảo vệ quán bar đã đuổi Ezra Miller ra ngoài. Sau đó, nhiều nhà sản xuất của các dự án điện ảnh có anh tham gia đã xem xét lại việc tiếp tục hợp tác cùng tài tử.

Ezra Miller là nam diễn viên thực lực của Hollywood. Bước ngoặt sự nghiệp đến với anh qua bộ phim We Need to Talk about Kevin (2011) - nơi tài tử sắm vai đứa con trai ngỗ ngược của một bà mẹ bất hạnh (Tilda Swinton).

Sau đó, anh tiếp tục ghi điểm qua bộ phim teen The Perks of Being a Wallflower (2012). Ezra Miller cùng lúc góp mặt trong hai thương hiệu lớn của Warner Bros.. Ở DCEU, anh là người sắm vai siêu anh hùng tốc độ The Flash từ Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

Tại lễ trao giải Oscar 2022, Ezra Miller và đoàn phim Zack Snyder’s Justice League chiến thắng ở hạng mục Oscar Cheer Moment.