Tài tử 'Harry Potter' cởi trần, phun rượu trong phim mới

Daniel Radcliffe sắp sửa tái ngộ khán giả trong bộ phim kể về cuộc đời của ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Weird Al Yankovic.

Ngày 4/5, nền tảng trực tuyến Roku Original vừa tung trailer giới thiệu bộ phim Weird: The Al Yankovic Story. Tài tử Daniel Radcliffe xuất hiện ấn tượng ngay ở phần mở đầu trailer. Nam diễn viên cởi trần trên sân khấu, tay cầm đàn phong cầm và phun rượu whisky trước sự gào thét của đông đảo khán giả.

"Hy vọng mọi người đã sẵn sàng cho đêm nhạc tối nay", Daniel Radcliffe nói với khán giả. Trong Weird: The Al Yankovic Story, ngôi sao Harry Potter vào vai nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Weird Al Yankovic.

Tạo hình của Daniel Radcliffe trong phim mới. Ảnh: Roku.

Để có thể hoàn thành vai diễn, Daniel Radcliffe phải thay đổi tạo hình với mái tóc xoăn, để ria mép, đeo kính và diện những áo sơ mi đầy màu sắc theo phong cách của Weird Al Yankovic.

Ngoài Radcliffe, bộ phim còn có sự tham gia của diễn viên Julianne Nicholson và Toby Huss trong vai Mary - Nick Yankovic, cha mẹ của Weird Al.

Theo TVLine, Weird: The Al Yankovic Story là bộ phim tiểu sử ghi lại mọi khía cạnh trong cuộc đời của Weird Al Yankovic từ những bản hit ban đầu như Eat It và Like a Surgeon cho đến các cuộc tình với người nổi tiếng, lối sống sa đọa của ông.

Thông qua bộ phim, khán giả có cơ hội đến gần hơn với hành trình trong cuộc đời, sự nghiệp của Al Yankovic, từ thần đồng tài năng đến huyền thoại âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tác phẩm do Appel đồng sản xuất với công ty của nhạc sĩ Yankovic. Al Yankovic chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Tôi rất vui khi bộ phim kể về cuộc đời mình sắp sửa được phát hành. Và điều vui mừng hơn nữa là Daniel Radcliffe sẽ đóng vai tôi trong phim. Tôi tự tin khẳng định đây là vai diễn để đời của cậu ấy".