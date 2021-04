Tài tử dẫn dắt Miss Universe

Trong lĩnh vực diễn xuất, Lopez đóng nhiều phim. Sau thành công của series Saved by the Bell , anh được săn đón ở tác phẩm Saved by the Bell: Wedding in Las Vegas, Extra... Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tham gia chương trình Dancing with the Stars (Bước nhảy Hoàn vũ). Ảnh: Decider.