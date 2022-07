Tài tử 'có gương mặt điển trai đến khó tin' làm nhân viên phục vụ

Trong lúc suy sụp vì bê bối, Armie Hammer được Robert Downey Jr. vực dậy tinh thần, hỗ trợ chi phí đi cai nghiện.

Theo Variety, Armie Hammer đã rời quần đảo Cayman sau khi bị phát hiện làm nhân viên khu nghỉ dưỡng nơi đây. Anh đáp chuyến bay trở lại Angeles, Mỹ để trốn tránh sự chú ý của công chúng.

Nguồn tin cho biết sao phim Call Me by Your Name "hoàn toàn suy sụp" sau bê bối tình dục hồi năm ngoái. Anh chỉ đang cố gắng sống qua ngày và kiếm tiền nuôi gia đình.

"Armie cảm thấy không công bằng khi phải chịu sự xấu hổ của công chúng chỉ vì anh ấy làm công việc như người bình thường", luật sư của Hammer chia sẻ hôm 13/7.

Armie Hammer (trái) tại văn phòng khu nghỉ dưỡng ở quần đảo Cayman hồi cuối tháng 6. Ảnh: Fox News.

Một nguồn tin tiết lộ với People rằng Robert Downey Jr. đã cưu mang đàn em trong lúc khó khăn. Tài tử Iron Man không chỉ cho phép Hammer ở lại nhà mình, anh còn hứa hỗ trợ tài chính cho nam diễn viên đến khi hết khó khăn.

"Robert khuyên Armie vào trại cai nghiện năm 2021. Anh lo toàn bộ chi phí cho sao Call Me by Your Name trong 6 tháng điều trị ở cơ sở phục hồi chức năng của Florida", báo cáo của Vanity Fair viết.

Tháng 1/2021, Armie Hammer bị lần lượt các người yêu cũ tố có nhân cách cuồng loạn, kỳ quái, thích bạo dâm và dùng vũ lực trong mối quan hệ yêu đương. Courtney Vucekovich - người phụ nữ quen Hammer hồi tháng 6/2020 - gây sốc khi kể: "Anh ấy muốn bẻ xương sườn và bắt tôi làm nô lệ tình dục".

Sau bê bối, Hammer bị gạch tên khỏi dự án Shotgun Wedding đóng cùng Jennifer Lopez, loạt phim The Offer của Paramount và chương trình Broadway The Minutes.

Nam diễn viên đã lui về ở ẩn và đăng ký điều trị trong cơ sở chăm sóc sức khỏe bệnh nhân mắc rối loạn tình dục, nghiện rượu và ma túy ở Mỹ.

"Armie cam kết khỏe mạnh trở lại. Anh ấy hy vọng được san sẻ thời gian chăm sóc con với vợ cũ. Armie đang cố gắng kiểm soát cuộc đời và quan tâm đến sức khỏe", bạn của nam diễn viên chia sẻ thời điểm đó.

Armie Hammer gần như mất tất cả sau bê bối tình dục. Ảnh: Los Angeles Times.

Armie Hammer sinh năm 1986, lai dòng máu Do Thái - Nga - Mỹ, nổi tiếng với vai chàng sinh viên 24 tuổi Oliver có mối tình đồng tính lãng mạn với Elio Perlman (Timothée Chalamet) trong Call Me by Your Name.

Vẻ điển trai, chiều cao 1,96 m của anh từng hấp dẫn nhiều người hâm mộ nữ. Năm 2015, tạp chí GQ khen Hammer "có gương mặt điển trai đến khó tin".