Tài tử Ấn Độ: 'Tôi nhận nhiều cuộc gọi nhờ chở thi thể đi hỏa táng'

Sao Bollywood sẵn sàng đến điểm nóng của dịch bệnh với vai trò y tá, tài xế xe cứu thương để giúp được nhiều người nhất có thể.

Sonu Sood giúp 177 công nhân nữ bị mắc kẹt trở về nhà và bố trí xe bus, tặng vé tàu lửa cho người lao động di cư đến nơi họ muốn; Gurmeet Choudhary khởi công xây bệnh viện chứa 1.000 giường; Akshay Kumar quyên góp 135.000 USD cho quỹ của chính trị gia Gautam Gambhir...

Theo Hindustan Times, các ngôi sao Ấn Độ tận dụng mọi nguồn lực nhằm chung tay đẩy lùi làn sóng Covid-19.

Lời kể của "tài xế" nổi tiếng

Tâm sự với India Times hôm 9/5, diễn viên Arjun Gowda nói đã nhận hơn 1.000 cuộc gọi kêu cứu mỗi ngày sau khi anh quyết định trở thành tài xế xe cứu thương.

"Tôi nhận hơn 1.000 cuộc điện mỗi ngày. Những cuộc gọi chủ yếu nhờ tôi chở thi thể mang đi hỏa táng, đưa bệnh nhân tới bệnh viện, và thậm chí kiếm giường bệnh giúp. Điều đáng nói là tôi không công khai số điện thoại cá nhân trên mạng xã hội, nên có lẽ, thông tin liên lạc của tôi được truyền miệng từ những người mà tôi từng giúp", anh kể.

Trải nghiệm khó quên nhất của Gowda là chở thi thể nhà làm phim Swathi Ambareesh về quê chôn cất. Nhớ lại chặng đường 100 km, Gowda bồi hồi: "Tới nơi rồi tôi mới biết anh ấy làm chung ngành, nên cảm giác thân thuộc lắm. Suy cho cùng, ai hoạt động ở Bollywood cũng đều là người nhà".

Arjun Gowda tạm gác sự nghiệp để làm tài xế xe cứu thương. Ảnh: India Times.

Arjun Gowda nhớ lại ngày dịch chưa tái bùng phát, anh đã chuẩn bị đến Hyderabad và Chennai tìm cơ hội mới, nhưng rốt cuộc kế hoạch bất thành.

"Tôi vốn ngủ không nhiều nhưng giờ chỉ ngủ tầm 4 tiếng mỗi ngày. Những lúc chợp mắt tôi tắt điện thoại, bởi vì thật khó để nói từ chối người cần mình. Từ ăn 6 bữa/ngày, tôi đã giảm còn 2 bữa và hầu như bữa ăn nào cũng là ở trên xe cứu thương", anh chia sẻ.

Chi phí xăng xe, sinh hoạt Gowda tự bỏ ra, dù thu nhập của anh lúc này gần như bằng 0. Nam diễn viên dự định sẽ tiếp tục giúp nhiều bệnh nhân hơn trong vài tháng tới. "Tôi muốn góp sức mình để giúp đỡ mọi người bằng bất cứ cách nào dù là nhỏ nhất", Gowda cho hay.

Trong bài viết chia sẻ trên mạng xã hội, anh nhấn mạnh: "Đó là cam kết và niềm vinh dự của tôi khi được phục vụ người dân".

Y tá tuyến đầu chống dịch

Giữa thảm kịch Covid-19 đợt thứ hai, tờ Mid-day nhắc lại nghĩa cử cao đẹp của Shikha Malhotra như câu chuyện truyền cảm hứng. Cô khoác lên người chiếc áo blouse trắng và xông pha vào điểm nóng của dịch.

Bệnh nhân đầu tiên của Malhotra là một bé 7 tháng tuổi, được cô chăm sóc trong 26 ngày. Bệnh nhân lớn tuổi nhất cô gặp đã 98 tuổi. Nữ diễn viên còn cùng một bệnh nhân tiễn biệt con gái duy nhất của anh tại nhà hỏa táng.

Shikha Malhotra từng học chuyên ngành y tế trước khi đi đóng phim. Ảnh: India Express.

Tháng 10/2020, sau 7 tháng làm y tá, hàng ngày kiểm tra nhiệt độ, cung cấp thuốc, trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, Malhotra đã dương tính với nCoV. Đáng buồn hơn, sau khi khỏi bệnh cô đã bị tai biến và liệt nửa người.

Giữa lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, Malhotra càng khát khao được cống hiến. Cô trấn an bản thân: "Tôi đã chứng kiến quá nhiều sự ra đi. Điều đó thúc đẩy tôi thay đổi. Tôi đã trưởng thành và bản lĩnh hơn".

Tờ Hindustan Times cho biết Malhotra của hiện tại hồi phục hoàn toàn. Cô đã đi đứng bình thường. Nghĩa cử cao đẹp của nữ diễn viên đã được Bộ trưởng Uddhav Thackeray, các diễn viên Bollywood (trong đó có tài tử Sonu Sood) dành lời khen ngợi.

Hồi tháng 2, Bhagat Singh Koshyari - Thống đốc Maharashtra - vinh danh Malhotra tại giải thưởng Vagdhara Nav Ratna Samman cho những đóng góp ý nghĩa của cô.

Nữ diễn viên từng có bằng Điều dưỡng chuyên nghiệp chia sẻ về vinh dự này: "Tôi cầm bằng khen trên tay với sự biết ơn lớn lao. Được cống hiến cho đất nước là đặc ân của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả, đặc biệt là bố mẹ và người hâm mộ".

Hiến máu sau khi khỏi Covid-19

Mẹ của nam ca sĩ Arijit Singh đã nhập viện ở Kolkata, Ấn Độ, sức khỏe của bà ngày càng yếu. Trên mạng xã hội, Singh kêu gọi mọi người hiến nhóm máu A để cứu mẹ anh.

Tờ Hindustan Times đưa tin Siddhanth Kapoor - nam diễn viên điện ảnh không mấy giàu có - đã quyết định đóng góp một phần nhỏ bé vào ngân hàng máu quốc gia. Hình ảnh Kapoor tóc tai bù xù, mỉm cười khi đi hiến máu được chị gái anh đăng tải trên Twitter.

Kapoor kể anh chưa hồi phục hoàn toàn từ đợt nhiễm nCoV cuối năm ngoái. Vị giác và khứu giác của nam diễn viên tạm thời không có. Thời gian qua, anh chăm sóc sức khỏe bằng cách ăn uống đủ chất dinh dưỡng và tập thể dục nhẹ nhàng.

Chứng kiến đất nước đang "chảy máu", hàng triệu người vật vã chống chọi với bệnh tật, nam diễn viên chẳng thể nào ngồi yên. Anh hỏi ý kiến bác sĩ và nhận được kết quả đủ điều kiện để hiến tặng máu.

Nhiều người xúc động trước hình ảnh xuề xòa đi hiến máu của nam diễn viên Siddhanth Kapoor. Ảnh: Hindustan Times.

"Nhiều người khuyên tôi không nên hiến máu. Nhưng, tôi trả lời rằng đây là thời điểm cấp bách cho chuyện đó, nếu chậm trễ sẽ có thêm nhiều người tử vong", người đàn ông 36 tuổi bày tỏ.

Chia sẻ trên India Times, anh nói thêm: "Mọi người hãy hiến máu nếu đủ điều kiện, nó chẳng đau đớn hay ảnh hưởng đến sức khỏe, ngược lại còn cứu sống biết bao sinh mệnh. Chúng ta nắm trong tay cơ hội cứu người thì tại sao không hành động?".

Làn sóng Covid-19 lần này khiến SKapoor phải dừng quay phim Bhaukaal, tác phẩm Chehre của anh bị hoãn lịch phát hành. Tài tử đã từ Mumbai về nhà bên vợ con, và ngoài việc hiến máu, anh còn gây quỹ, mua máy tạo oxy, cho tiền người nghèo.

Đổi xe môtô lấy máy tạo oxy

Ngày 6/5, Harshvardhan Rane - diễn viên được yêu mến qua phim Sanam Teri Kasam (Lời hẹn thề) - thông báo anh đã mua được ba máy tạo oxy từ số tiền bán chiếc Royal Enfield yêu thích.

Những máy tạo oxy đã được chuyển đến bệnh viện ở Hyderabad, thành phố phía nam Ấn Độ. Nơi đây đang gánh chịu hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19 trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ loại vật chất.

Harshvardhan Rane thông báo tin vui đến người hâm mộ thông qua tài khoản cá nhân. Ảnh: Instagram.

Theo Hindustan Times, một người vốn đam mê mãnh liệt với thể loại xe phân khối lớn nhưng Harshvardhan Rane đã phải đắn đo rất lâu mới quyết định "chia tay" con môtô màu vàng mà anh đặc biệt yêu quý.

Rane được báo cáo mắc Covid-19 hồi năm ngoái. Và sau khi khỏi bệnh, anh dần nhận ra giá trị cuộc sống không nằm ở thứ phương tiện phục vụ cho mục đích đi lại.

Tài tử trải lòng trên Twitter: "Tôi nhìn chiếc xe được dựng trước sân nhà, nó đứng yên đó, giống như mọi thứ hiện tại trong cuộc sống của tôi vậy. Tôi cảm thấy nó cần được sử dụng cho mục đích có ý nghĩa, hoặc dành cho người cần nó hơn".

Với Rane, chỉ những thứ như thế (ám chỉ chiếc xe) mới khiến anh hạnh phúc. Tuy nhiên, nam diễn viên thấy thật tàn nhẫn nếu cứ giữ nó khư khư bên mình, trong lúc ngoài kia có rất nhiều người bệnh chỉ cònthoi thóp.

"Người đàn ông có trái tim vàng"

Salman Khan trực tiếp vào bên trong xưởng chế biến thực phẩm, nếm thử mẫu thức ăn và đóng gói chúng để gửi cho 5.000 người ở tuyến đầu chống dịch. Hàng động nhỏ nhưng vô cùng chân thành của tài tử hàng đầu Bollywood đã khiến bao trái tim xúc động.

Một thành viên trong nhóm từ thiện của Khan kể trên The Indian Express: "Khan kỹ tính vô cùng, anh ấy muốn đích thân làm mọi thứ vì dành sự tôn trọng lớn cho những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Mẹ của Khan nhờ anh gửi bánh Tiffin do bà tự tay làm cho đội ngũ bảo vệ, lực lượng an ninh đang túc trực 24/24 trước bệnh viện".

Năm ngoái, Khan cũng được nhìn thấy khuân vác các bao đựng thực phẩm, nhu yếu phẩm lên xe tải để chuyển đến khu vực khó khăn. Các fan gọi anh là "Người đàn ông có trái tim vàng".

Salman Khan trực tiếp đưa tận tay người dân những nhu yếu phẩm cần thiết. Ảnh: Yahoo.

Tờ India Today cho biết tình cũ Hoa hậu Aishwarya Rai đã liên hệ với Liên đoàn Nhân viên Cine Tây Ấn Độ (FWICE) để lấy thông tin của những người làm công ăn lương trong môi trường nghệ thuật. Nam diễn viên đã chuyển cho 25.000 người họ số tiền 1.500 Rs ( 20 USD ) mỗi người, để tạm thời chi trả tiền thuốc men.

Cùng thời điểm trên, The National News đưa tin Khan còn hứa sẽ trích một phần cát-xê trong phim Radhe: Your Most Wanted Bhai để cứu trợ mùa Covid-19. Khoản tiền ấy sẽ dùng mua bình oxy, máy thở cho người bệnh.