Tại sao TP.HCM xuất hiện mưa trái mùa?

TP.HCM oi bức liên tục nhiều ngày nay với nền nhiệt 32-34 độ C kết hợp với mây đối lưu gây mưa trái mùa diện rộng.

Chiều 20/3, TP.HCM có mưa dông trên diện rộng. Lượng mưa rải không đều, một số nơi 5-10 mm, có khu vực 10-30 mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa bắt đầu từ TP Thủ Đức, sau đó lan rộng ra các quận lân cận của TP.HCM như Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận…

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết TP.HCM chưa bước vào mùa mưa. Hiện tượng này là mưa trái mùa. Theo bà Lan, nhiều tuần qua, nắng nóng kéo dài kèm theo oi bức tại TP.HCM đã tạo lượng ẩm cao, nền nhiệt cảm nhận có thể đến 37 độ C; hai là rãnh áp thấp kết hợp với khối mây dông (mây đối lưu) phát triển.

Hiện, khối mây dông vẫn di chuyển và tiếp tục phát triển trên khu vực Bình Thuận, Lâm Đồng di chuyển theo hướng đông bắc - tây nam về phía khu vực Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Tiền Giang.

Đối với vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam hoạt động cường độ yếu.

Trong khi đó, từ nay đến hết tháng 3, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu và lệch đông. Sang đầu tháng 4, không khí lạnh có xu hướng hoạt động trở lại.

Từ nay đến 11/4, nhiệt độ trên cả nước có xu hướng thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Đáng lưu ý, Đông Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có thể thấp hơn 1-1,5 độ C, khu vực có nhiều ngày lạnh và rét hơn so với cùng kỳ.