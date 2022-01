Tại sao tội phạm ấu dâm như Minh Béo không dễ tha thứ?

Các nghệ sĩ phạm tội ấu dâm như Gary Glitter, Stephen Collins... đều bị kiện ra tòa, phạt tù và mất trắng sự nghiệp, bị tẩy chay hoàn toàn.

Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 (khu vực phía Nam) vừa khép lại vào tối 17/1 tại Nhà hát Trần Hữu Trang (TP.HCM). 40 nghệ sĩ giành giải huy chương vàng cùng nhiều diễn viên được trao huy chương bạc. Đáng nói là trong số đó có Minh Béo - người đã bị bắt tại Mỹ vào năm 2016 vì phạm tội ấu dâm.

Việc Minh Béo có thể trở lại sân khấu, thậm chí đoạt huy chương bạc, khiến khán giả phẫn nộ. Điểm này cũng mâu thuẫn với bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành.

Lỗ hổng

Đặt trong bối cảnh giới giải trí châu Á vừa trải qua một năm đầy biến động với loạt scandal rúng động dư luận. Ngay ở Việt Nam, showbiz cũng trải qua một năm đầy sóng gió, khi hành xử - đạo đức của giới làm nghệ thuật đứng giữa tranh cãi hơn bao giờ hết.

Khán giả phẫn nộ khi Minh Béo đoạt giải trong Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021.

Cuối năm 2021, sau thời gian cân nhắc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành bộ quy tắc với những yêu cầu đặt ra cho giới nghệ sĩ về cách ứng xử, giữ hình ảnh và đạo đức làm nghề, để xứng đáng là người của công chúng. Bộ quy tắc được ban hành trong bối cảnh “chấn chỉnh” lại showbiz sau hàng loạt scandal rúng động.

Khi mọi chuyện còn đang xôn xao dư luận, Minh Béo – từng đi tù vì tội ấu dâm đã kịp đoạt Huy chương Bạc ở một liên hoan sân khấu về kịch nói. Khán giả chỉ trích dữ dội khi Minh Béo đoạt Huy chương Bạc và còn vui mừng chia sẻ công khai.

Trả lời báo chí, đại diện ban tổ chức Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 cho biết không có quy định cấm những người như Minh Béo tham dự nên họ không có lý do gì để ngăn cản anh này tham gia dự thi, và trao giải.

Từ đây khán giả nhận thấy bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ đã có lỗ hổng, khi không chỉ ra cụ thể các trường hợp vi phạm cần phải đặc biệt lưu ý, hơn nữa cũng không có mức phạt cho những người không đạt chuẩn quy tắc. Trước đó, bộ quy tắc đã gây tranh cãi về vấn đề này, khán giả đã đề cập việc nên đưa thêm hình phạt, ít nhất là quy định chế tài, nhưng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa cập nhật thêm phần trên.

Ban tổ chức nói thêm: “Truyền thống của người Việt là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”.

Câu trả lời từ ban tổ chức liên hoan kịch nói tiếp tục nhận phản ứng từ công chúng. Câu nói “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” được cho là áp dụng không đúng hoàn cảnh. Với scandal nghiêm trọng liên quan đến lối sống và đạo đức, khán giả chưa bao giờ ủng hộ sự quay lại của Minh Béo.

Cái kết của những ngôi sao phạm tội ấu dâm

Thế giới từng chứng kiến nhiều trường hợp nghệ sĩ phạm tội ấu dâm. Phần lớn trong đó đều đã bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Số ít "lách luật" được và không ở tù cũng bị khán giả tẩy chay, không được chào đón quay lại hoạt động nghệ thuật dưới bất kỳ hình thức nào.

Ví dụ điển hình là nam ca sĩ nhạc rock huyền thoại người Anh Gary Glitter. Ông từng được gọi là "ngôi sao triệu USD", danh tiếng hàng đầu giới nhạc rock trong giai đoạn thập niên 1970-1980.

Gary Glitter bị bắt tại Việt Nam vào tháng 6/2006. Ảnh: Reuters.

Nhưng toàn bộ danh tiếng của Gary Glitter đều "đổ sông đổ bể" khi ông bị đưa ra tòa vì tội lạm dụng tình dục trẻ em. Câu chuyện vỡ lở khi một nhân viên sửa máy tính phát hiện 4.000 bức ảnh trẻ em (cả trai và gái) ở độ tuổi 3-10 bị lạm dụng tình dục được lưu trữ trong máy tính cá nhân của Glitter.

Gary Glitter đã chạy trốn khỏi Anh, lưu vong ở nhiều nước sau đó dừng chân tại Việt Nam. Trong thời gian ở Việt Nam, cựu ca sĩ người Anh tiếp tục lạm dụng tình dục một số bé gái ở độ tuổi 10-11 trong năm 2005. Cảnh sát Việt Nam bắt giữ Glitter vào tháng 6/2006, và sau nhiều phiên tòa, gã bị xử phạt 3 năm tù giam tại Việt Nam.

Sau khi mãn hạn tù, Gary Glitter bị trục xuất khỏi Việt Nam. Trở về Anh ở tuổi 70, Glitter bị phạt 16 năm tù giam vì xâm hại ba bé gái, chính thức dành phần đời còn lại phía sau song sắt.

Stephen Collins từng đóng vai thuyền trưởng Will Decker trong phim Star Trek: The Motion Picture, và một số vai diễn trong các phim truyền hình nổi tiếng như No Ordinary Family, 7th Heaven.

Sự nghiệp Collins chấm dứt khi đoạn băng ghi lại lời thú nhận từng xâm hại tình dục nhiều trẻ em của nam diễn viên bị lộ ra vào năm 2012. Kể từ đó, Stephen Collins biến mất khỏi màn ảnh, cũng không xuất hiện trong bất kỳ hoạt động nào liên quan đến văn hóa, nghệ thuật.

Danh tiếng của Micheal bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì liên quan đến cáo buộc ấu dâm. Ảnh: Pinterest.

Nam diễn viên nổi tiếng người Canada Scott Bairstow cũng phải rời khỏi Hollywood, dừng toàn bộ hoạt động diễn xuất sau khi bị phát hiện xâm hại một bé gái 12 tuổi. Khán giả Mỹ kiên quyết tẩy chay Bairstow dưới mọi hình thức, dù sự việc đã xảy ra gần hai thập kỷ.

Ngoài những cái tên kể trên, Roman Polanski, Don Vito hay Andy Dick cũng là những cái tên thân bại danh liệt vì phạm tội ấu dâm. Hay ví dụ điển hình nhất là "ông hoàng nhạc pop" Micheal Jackson, ông cũng mang tiếng xấu muôn đời, ảnh hưởng đến các ấn phẩm văn hóa còn lại sau khi qua đời vì vướng vào vụ án lạm dụng tình dục trẻ em.

Ám ảnh để lại cho những đứa trẻ

Tội phạm ấu dâm luôn là kiểu tội phạm bị chỉ trích và chịu hình phạt cao bậc nhất ở nhiều nước. Điều này được lý giải vì hành động của tội phạm ấu dâm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em - những người được coi là tương lai của mỗi nước.

Ám ảnh sau khi bị tấn công tình dục là điều không thể tránh khỏi với mỗi nạn nhân. Nhưng với trẻ em, nạn nhân thường ở độ tuổi quá nhỏ, không đủ ý thức để nhận ra và chống trả, cũng như không đủ sức khỏe để vượt qua các vấn đề hậu bị xâm hại. Không ít trường hợp trẻ em bị đã mang thương tật thể chất cả đời sau khi bị tấn công tình dục.

Về mặt tâm lý, trẻ em có thể bị ám ảnh cả đời, dẫn đến tương lai bị hủy hoại. Điển hình là nạn nhân của Gary Glitter.

Sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam, Gary Glitter tiếp tục chịu án 16 năm tù giam tại Anh. Ảnh: T.T.D.

Trả lời phỏng vấn của Daily Mail vào năm 2015, nạn nhân của Gary Glitter (đã trưởng thành) cho biết cô khóc mỗi đêm, luôn gặp ác mộng và phải uống thuốc ổn định tinh thần mỗi ngày. Mẹ của nạn nhân chia sẻ con gái luôn hét lên khi đang ngủ.

"Tôi mơ điều ấy (vụ lạm dụng) lại xảy ra lần nữa", cô gái nói với phóng viên Daily Mail. Cô cũng thường xuyên bỏ ăn, cơ thể gầy yếu, tự nhốt mình trong phòng và tránh giao tiếp với mọi người.

Khi nghe được thông tin Gary Glitter chịu mức án 16 năm tù ở Anh, mẹ của nạn nhân cho rằng mức án quá thấp và người này phải ngồi tù nhiều hơn vì đã hủy hoại cuộc đời con gái bà cũng như nhiều bé gái khác.

"Những cô gái khác lớn lên đều có bạn trai, có chồng. Họ cười và chế nhạo khi nhìn thấy tôi. Cuộc sống của tôi không giống họ và chỉ chìm trong quá khứ đen tối", nạn nhân của Gary Glitter tâm sự thêm.