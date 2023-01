Tại sao Jennie luôn khiến nhãn hàng bán chạy?

Theo SCMP, không ai có thể phủ nhận về gu thời trang không có điểm chê của Jennie (BlackPink). Từ hip hop, sang trọng hay cá tính, ngôi sao sinh năm 1996 đều hiểu rõ về những bộ đồ cô sử dụng. Thời điểm này, Jennie được coi là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu của thế hệ 9X và cũng là một trong những ngôi sao có lượng người theo dõi nhiều nhất ở Hàn Quốc với 73 triệu người.

Truyền thông thế giới miêu tả rằng Jennie sống và hít thở với âm nhạc và thời trang. Trong mọi khoảnh khắc dù đang đi chơi, biểu diễn, đang đi lưu diễn, thành viên BlackPink đều biết cách lồng ghép thời trang và âm nhạc vào cuộc sống của mình. Thương hiệu yêu thích và được Jennie đồng hành từ lâu là Chanel, cùng với đó, Jennie là đại sứ toàn cầu của Calvin Klein. Cô cũng là đại diện cho thương hiệu kính mắt cao cấp Hàn Quốc Gentle Monster.

Jennie biết cách làm cho bộ trang phục của mình trở nên đắt giá, giới chuyên môn nhận định. Nữ ca sĩ luôn xuất hiện "ngầu" nhất có thể, tạo ra xu hướng cho bộ đồ và giúp các nhãn hàng bán chạy.

Tháng 12/2022, Jennie có lịch trình dày đặc với chuyến lưu diễn Born Pink của nhóm ở Pháp, tuy nhiên, cô vẫn dành thời gian tham dự Le Raphia - chương trình xuân hè 2023 của Jacquemus. Sự kiện này được tổ chức ở Paris. Khi tham dự, Jennie mặc trang phục màu kem của thương hiệu.

Theo chia sẻ từ phía nhà thiết kế Simon Porte Jacquemus, Jennie cũng có mặt tại tiệc hậu chương trình. Trước đó, nữ ca sĩ cũng đã xuất hiện trong buổi trình diễn mùa xuân 2022 của Jacquemus ở Hawaii. Có thể nói, Jennie, một ngôi sao tầm cỡ thế giới, được nhận xét là người chỉn chu, chuyên nghiệp trong mọi việc.

Jennie cho biết thương hiệu Jacquemus được nhiều ngôi sao Kpop yêu thích như Sandara Park, các thành viên của Red Velvet, Itzy và (G)I-dle, cũng như ba thành viên còn lại của BlackPink.

Ngoài ra, khi có mặt tại sự kiện Coachella, Jennie từng đội khăn của Jacquemus - một món đồ có giá bán chỉ khoảng 500 USD và làm từ vải tái chế. Ngay sau khi Jennie sử dụng, loạt khăn này đã được bán hết nhanh chóng. Hành động sử dụng vải tái chế của Jennie nhận được nhiều lời khen và được coi là xu hướng cho năm tới.

Trong MV Pink Venom của BlackPink, Jennie mặc chiếc váy đến từ thương hiệu Alaïa được đặt làm theo yêu cầu. Đây là chiếc váy màu đỏ rực, xuyên thấu và có in hình báo. Cô sử dụng thêm mặt nạ để tạo điểm nhấn cho trang phục. Alaïa là thương hiệu yêu thích của nữ ca sĩ. Trong nhiều chuyến du lịch hay khoảnh khắc thường ngày, Jennie thường sử dụng đồ từ Alaïa.

Về Alexander Wang, đây được coi là thương hiệu nổi tiếng gắn liền với những ngôi sao theo phong cách cá tính. Điển hình là ca sĩ kiêm rapper CL. CL đã chọn trang phục của Alexander Wang để tới Met Gala năm 2021. HyunA mặc những bộ denim cut-out táo bạo của thương hiệu này trong MV I'm Not Cool của cô. Jennie cũng không nằm ngoài cuộc đua thời trang cùng Alexander Wang. Cô thể hiện phong cách sành điệu ngay cả khi ở nhà khi diện những món đồ bình thường của nhà thiết kế này.

Jennie thể hiện được sự thoải mái trong những bộ trang phục phá cách như áo crop top in logo hãng. Ngay sau khi Jennie sử dụng, sản phẩm này của hãng đã bán hết chỉ trong ít phút.

Để đẩy mạnh thương hiệu, các nhãn hàng thường dành những sản phẩm giới hạn, được đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu nhất với một hình ảnh đặc biệt nhất cho những thời khắc quan trọng. Ví dụ như sự trở lại của Black Pink trong đĩa đơn Pink Venom, tất cả thành viên, Jisoo, Jennie, Lisa và Rosé, đều mặc trang phục của Mugler được điều chỉnh lại để phù hợp với từng người.

Không chỉ trong những sự kiện đặc biệt, ở cuộc sống thường ngày, Jennie cũng lựa chọn Mugler. Cô từng mặc chiếc váy tie-dye màu đen và trắng khi quảng cáo cho Gentle Monster.

