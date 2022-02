Tại sao dòng phim xác sống Hàn Quốc khác biệt?

Các chuyên gia tạo hình, thiết kế chuyển động của Hàn Quốc xây dựng zombie như những xác chết đã bước vào giai đoạn phân hủy, với những hành động điên cuồng, nguy hiểm.

Zombie (xác sống) là một nhánh phim kinh dị đã xuất hiện từ lâu và trở nên quen thuộc với nền phim ảnh thế giới. Ở Hàn Quốc, dòng phim này chỉ thực sự bùng nổ từ sau thành công của Train To Busan (2016).

Trong sáu năm ngắn ngủi, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành "cường quốc zombie" trong ngành phim ảnh, với những tác phẩm gây tiếng vang như Kingdom, Peninsula, #Alive hay mới nhất là All of Us Are Dead. Nguyên nhân khiến dòng phim xác sống của Hàn Quốc thành công là sự khác biệt từ cách khai thác, thể hiện đến tạo hình của các thây ma zombie.

Sau thành công của Train To Busan, khán giả bắt đầu ưa chuộng phim xác sống của Hàn Quốc.

Ẩn chứa nét văn hóa của người Hàn Quốc

Theo Korea Herald, phim zombie đầu tiên của Hàn Quốc được sản xuất vào năm 1981 có tên A Monstrous Corpse. Bộ phim tiếp theo đề cập đến các sinh vật trên là Hometown Legends của đài KBS, được sản xuất vào năm 1983.

Ngay từ những tác phẩm đầu tiên, các sinh vật xác sống trong phim Hàn đã được miêu tả khác biệt. Dù được gọi là zombie, nhóm nhân vật trên lại được mô tả giống ma cà rồng khi luôn tìm cách cắn xé xác thịt và uống máu con người. Điều này khiến dòng phim zombie của Hàn Quốc đã có lối đi riêng biệt ngay từ thập niên 1980.

Choung Myung Seob - tác giả của nhiều tiểu thuyết về zombie, được coi là chuyên gia về loại hình xác sống - chia sẻ với Korea.net rằng chuyển động cơ thể là điểm mấu chốt làm nên hình tượng zombie trong phim Hàn.

"Zombie trong phim Hàn Quốc di chuyển nhanh nhẹn và có chuyển động đa dạng, thể hiện cho văn hóa 'balli balli' (cụm từ chỉ thói quen đi bộ rất nhanh và lối sống vội vã trong mọi việc) độc đáo của người Hàn Quốc. Việc đẩy nhanh chuyển động của zombie khiến người xem hồi hộp, sợ hãi hơn", Choung nói.

Zombie trong phim Hàn có chuyển động rất nhanh và đa dạng, tạo cảm giác đáng sợ.

Ông Choung Myung Seob chỉ ra rằng các zombie của phim nước ngoài thường chuyển động rất đơn giản, di chuyển theo đường thẳng và đa phần là các sinh vật không có tư duy. Trong khi đó, zombie trong phim Hàn được mô tả là những sinh vật nguy hiểm cho nhân loại và phải bị tiêu diệt ngay lập tức.

Jeon Young - biên đạo múa chuyên thiết kế chuyển động trong các phim xác sống - cho biết anh lấy ý tưởng từ những người bị bệnh dại cho loạt xác sống trong Train To Busan. Với Kingdom, các zombie được hướng dẫn di chuyển giống người bị mộng du. Xác sống trong Peninsula lại được yêu cầu di chuyển bằng tứ chi để tạo cảm giác hung hãn, đáng sợ hơn.

Jeon yêu cầu các diễn viên đóng vai zombie phải lắc đầu dữ dội, hướng đầu và ngực về phía trước, lao đi một cách điên cuồng thay vì cư xử kiềm chế. Các diễn viên vào vai xác sống này thậm chí phải dành vài tháng để học về cách đi lại, biểu cảm, cách thể hiện động tác khi tấn công con người hay cách co giật cơ thể khi ở trong giai đoạn biến thành zombie.

"Khi được yêu cầu nhập vai xác sống, hầu hết diễn viên có xu hướng đưa hai tay ra sờ soạng xung quanh. Nhưng điều này khiến họ trông quá giả và thiếu thuyết phục", diễn viên Han Sung Soo - người đóng vai zombie trong Train to Busan, #Alive và Peninsula - chia sẻ.

Các diễn viên vào vai zombie phải mất nhiều tháng để học ngôn ngữ hình thể, tập các tư thế theo yêu cầu của ê-kíp sản xuất.

Lớp hóa trang cầu kỳ, khác biệt

Ngoài tư thế chuyển động, ngoại hình của các zombie trong phim Hàn cũng khác biệt. Mỗi diễn viên mất tới hơn 2 giờ để hóa trang thành xác sống.

Trong show MMTG lên sóng ngày 10/2, chuyên gia tạo hình Shin Ji Hae - người đã hóa trang cho các diễn viên trong All of Us Are Dead - chia sẻ vẻ ngoài đẫm máu, đáng sợ cũng là một trong những đặc trưng chỉ có ở phim Hàn Quốc.

"Tạo hình xác sống của các phim nước ngoài thường tạo cho diễn viên một lớp da nhợt nhạt, cơ thể như không còn giọt máu nào và vẻ mặt tạo nên cảm giác độc ác, xấu xa. Trong khi đó, zombie trong phim Hàn Quốc trông như những xác chết bị phân hủy với làn da lở loét và những vết sẹo chằng chịt trên người", MC Jae Jae nói trong MMTG.

Zombie trong phim Hàn Quốc thường giống những xác chết bắt đầu bước vào giai đoạn phân hủy.

Chuyên gia tạo hình Shin Ji Hae cho biết cô đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu trước khi bắt tay vào sản xuất All of Us Are Dead.

Cô nói: "Với các zombie trong phim nước ngoài, họ nhấn mạnh vào vùng đầu và phần xương sọ. Cấu trúc xương của các xác sống cũng khác biệt. Với phim Hàn, tôi hướng đến hình ảnh thực tế hơn, gợi cho khán giả cảm giác rõ rệt về những xác người vừa chết không lâu, bắt đầu thối rữa".

Bên cạnh đó, dù bắt đầu làm phim zombie từ năm 1981, nhưng dòng phim này đã bị lãng quên tới tận năm 2016. Vì "đi sau" sự phát triển của dòng phim xác sống trên thế giới, các nhà làm phim Hàn Quốc có nhiều tư liệu, ví dụ từ nước ngoài để nghiên cứu, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện cho tác phẩm trong nước.