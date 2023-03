Tài sản của anh em Jaden Smith

Jaden Smith sở hữu hơn 8 triệu USD. Trong khi, Willow Smith bỏ túi 6 triệu USD sau nhiều năm đi hát và tham gia các hoạt động nghệ thuật khác.

Theo The Things, dù tham gia nhiều phim hơn nữa, tên tuổi Jaden Smith vẫn gắn liền với tác phẩm võ thuật The Karate Kid (2010), đóng cùng huyền thoại võ thuật Thành Long. Trong khi đó, Whip My Hair được đánh giá là ca khúc "gây nghiện" nhất của Willow Smith.

Sinh ra trong gia đình có cha mẹ nổi tiếng, hai cô cậu gen Z đã thử sức ở nhiều lĩnh vực và tạo dấu ấn riêng trên con đường họ theo đuổi. Nhắc đến anh em nhà họ Smith, khán giả thường hình dung đó là hai ngôi sao mang cá tính độc đáo, phong cách không bị trộn lẫn với bất kỳ ai.

Và không thể phủ nhận, họ đã kiếm được nhiều tiền từ tư duy và vẻ ngoài khác biệt của mình.

Jaden và Willow - hai người con có tính cách đặc biệt của vợ chồng Will Smith. Ảnh: Billboard.

Jaden Smith sở hữu hơn 8 triệu USD

Trên trang cá nhân gần 20 triệu người theo dõi, Jaden Smith vui mừng thông báo anh trở thành gương mặt quảng cáo cho dòng sản phẩm LV Mansion của Louis Vuitton. Bộ sưu tập hướng đến phong cách gothic ma mị, nên chắc hẳn con trai Smith là lựa chọn hoàn hảo.

Xuất hiện trong TVC quảng cáo, diễn viên sinh năm 1998 diện áo cổ yếm và những item mang hơi hướm unisex. Cách mix-match với giày thể thao đế chunky cùng phụ kiện đi kèm giúp tổng thể thêm nổi bật.

Thực tế, ngôi sao The Karate Kid đã ký hợp đồng với Louis Vuitton từ năm 2016 nhưng tần suất xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo không dày đặc bằng "nàng thơ" Chloe Grace Moretz. Với chiến dịch mới của nhà mốt Pháp, Jaden đã gia tăng thu nhập. Tổng tài sản của anh được ước tính vượt con số 8 triệu USD mà South China Morning Post thống kê cách nay không lâu.

Phong cách của Jaden Smith được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Louis Vuitton/@c.syresmith.

Thu nhập của quý tử chủ yếu đến từ việc đóng phim, bản quyền nhạc, quảng cáo và doanh thu thương hiệu thời trang, thức uống. The Things cho hay, công ty nước khoáng hợp tác cùng Jaden có doanh thu hơn 3 triệu USD /năm. Do vậy, con trai Smith bỏ túi khoản tiền không nhỏ.

Công việc kinh doanh của Jaden được PopSugar tiết lộ đang phát triển tốt, và nam diễn viên hiện cực kỳ bận rộn, nên không có nhiều thời gian dành cho phim ảnh hay tung ra sản phẩm âm nhạc mới.

Tháng 12/2022, thương hiệu thời trang MSFTSrep của Jaden thông báo mở chi nhánh mới ở Calabasas (California, Mỹ). Những item anh hướng đến thuộc phong cách phi giới tính, đúng như tinh thần nam diễn viên đang theo đuổi.

Nhờ sự cố gắng, tư duy không ngừng để có diện mạo đẹp, hợp thời, Jaden được GQ Magazine bình chọn là một trong những nam nghệ sĩ có gu ăn mặc đẹp nhất hành tinh, xếp ngang hàng với Kanye West, Pharrell Williams, Jared Leto và Ryan Gosling. Đồng thời, Jaden cũng được coi là biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+.

Tài sản 6 triệu USD của Willow Smith

Willow Smith sinh năm 2000, kém anh trai 2 tuổi, theo đuổi phong cách nổi loạn và dị biệt. Cô gia nhập ngành giải trí với tư cách diễn viên, ca sĩ kiêm vũ công. The Independent đánh giá Willow là nhân tố nổi bật của thế hệ nghệ sĩ gen Z.

Chào sân địa hạt âm nhạc với Whip My Hair - đĩa đơn từng đạt vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, Willow tiếp tục cho ra mắt sản phẩm Ardipithecus và The 1st, nhận được nhiều sự tán dương từ giới phê bình.

Album phòng thu thứ 5 của nữ ca sĩ, Coping Mechanism, đón nhận loạt phản hồi tích cực trên Metacritic. Cây bút Alexis Petridis của The Guardian ca ngợi sự tự tin của Willow trong album. Trong khi, Maura Johnston của Rolling Stone đánh giá đây là "Album phải nghe".

Thông điệp trong âm nhạc của Willow, gần nhất là ca khúc Hover Like a Goddess, đều nhấn mạnh vào vẻ đẹp, sự tôn vinh phụ nữ. Ngoài ra, những nỗi niềm tuổi trẻ khó tỏ bày trong cuộc sống hàng ngày đã được nữ ca sĩ lấy cảm hứng để lột tả qua âm nhạc.

Willow Smith nổi loạn không kém cạnh anh trai. Ảnh: @willowsmith.

Áp lực trước độ nổi tiếng của anh trai, Willow phải chăm chỉ làm việc hơn nữa. Để hôm nay, cô được Celebrity Net Worth thống kê nắm giữ khoảng 6 triệu USD sau nhiều năm đi hát, đóng phim, tham gia quảng cáo, dự sự kiện...

Vốn là người nổi loạn, Willow từng khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh đầu cạo trọc. Ngay cả tài tử Will Smith cũng thừa nhận đối với anh, Willow là "cô gái dị biệt nhất thế giới".

Tương tự anh trai Jaden, nữ ca sĩ thừa nhận là người thuộc cộng đồng LGBTQ+. "Tôi yêu cả nam và nữ. Tôi cảm thấy có thể chung thủy và sống tốt với bất cứ ai", giọng ca Time Machine nói trong cuộc phỏng vấn năm 2019. Con gái Smith tâm sự cô là người nổi loạn, thường xuyên bị xa lánh khi công khai giới tính, chỉ có anh trai là người thấu hiểu.

Ở tuổi 23, cô gái trẻ tương đối thành công trong sự nghiệp, sở hữu biệt thự riêng trị giá triệu USD ở Malibu. Willow không cần dựa hơi gia đình để thăng tiến, tự tin làm tốt ở cả vai trò diễn viên lẫn ca sĩ, người mẫu dù phong cách nhiều lúc gây tranh cãi.