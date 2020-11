Tài sắc của 7 người vợ Vi Tiểu Bảo trong 'Lộc đỉnh ký 2020'

Tô Thuyên do diễn viên Chu Châu thủ vai. Đây vốn dĩ là người vợ bản lĩnh võ công cao cường và lạnh lùng nhất, lại lớn tuổi so với 6 người khác, nên tạo hình khác hơn. Chu Châu từng vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn năm 2013.