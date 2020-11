Tai nạn liên hoàn, cao tốc TP.HCM - Trung Lương ùn tắc 10 km

6 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến giao thông ùn tắc trong nhiều giờ.

Sáng 16/11, Chi cục Quản lý đường bộ IV thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 6 ôtô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ôtô xếp hàng trên cao tốc Trung Lương sau tai nạn. Ảnh: Hong Khanh.

Khoảng 20h30 ngày 15/11, 6 phương tiện (3 xe tải, 3 ôtô con) xảy ra va chạm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương, đoạn qua xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An. Tai nạn khiến 2 ôtô con hư hỏng nghiêm trọng, 4 người bị thương.

Các nạn nhân mắc kẹt trong xe được lực lượng chức năng cạy cửa, đưa ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến giao thông hướng miền Tây về TP.HCM ùn tắc hơn 10 km. Đến 4h50 ngày 16/11, hiện trường tai nạn được giải quyết xong. Lúc này, các phương tiện bắt đầu di chuyển chậm qua khu vực xảy ra tai nạn.

Trao đổi với Zing, ông Phùng Văn On, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết CSGT đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tai nạn.