Tai của IU có vấn đề

Theo Insight, nữ ca sĩ IU đã tổ chức concert The Golden Hour: Under the Orange Sun vào ngày 18/9 tại sân vận động Olympic thuộc Khu liên hợp thể thao Jamsil. Cuối buổi concert, IU tiết lộ với người hâm mộ cô đang gặp khó vấn đề về tai và hiện vẫn chưa cảm thấy khá hơn. Nữ thần tượng chia sẻ về tình trạng sức khỏe: "Đã một năm kể từ khi tôi bắt đầu gặp khó khăn trong việc kiểm soát đôi tai của mình. Tuy nhiên, vấn đề này không liên quan tới suy giảm thính giác". IU cũng khiến người hâm mộ xót xa khi thú nhận cô cảm thấy rất căng thẳng khi chuẩn bị cho concert. Cô nói: "Tôi đã trải qua gần 2 tháng run rẩy, lo lắng vì sợ không thể biểu diễn". "Từ đêm qua đến hôm nay mọi thứ với tôi như địa ngục. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi mình trình diễn", IU nói thêm. IU trên sân khấu biểu diễn ngày 18/9. Ảnh: Insight. Vào ngày 11/9, IU cũng chia sẻ với người hâm mộ rằng cô cảm thấy lo sợ, không màng ăn uống và thường gặp những cơn ác mộng trước khi buổi concert được tổ chức. Nữ ca sĩ cho biết trong giấc mơ, số lượng khán giả đến xem cô biểu diễn chỉ gói gọn trong 10 hàng ghế. Song, gánh nặng tâm lý của IU dường như đã được trút bỏ sau buổi biểu diễn hôm qua. "Tôi thực sự cảm nhận được sự ủng hộ của các bạn. Dù tôi phải biểu diễn trong tình trạng khó khăn, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng mọi người. Những từ như 'cảm ơn', 'xin lỗi' hay 'tôi yêu các bạn' cũng không thể diễn tả cảm xúc của tôi", IU nói với người hâm mộ. IU tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993 và bắt đầu ca hát từ năm 15 tuổi. Cô nổi tiếng với các ca khúc You and I, Good Day, Celebrity, Love Poem… Ngoài ra, IU cũng lấn sân sang mảng diễn xuất và gặt hái nhiều thành công với các tác phẩm Dream High, Khách sạn ánh trăng, Người tình ánh trăng... Theo SCMP, IU hiện là một trong những ca sĩ nổi tiếng và giàu có nhất Hàn Quốc. Concert The Golden Hour: Under the Orange Sun được IU được tổ chức nhằm kỷ niệm 15 năm nữ ca sĩ ra mắt khán giả. Concert được tổ chức trong 2 ngày 17/9 và 18/9 tại sân vận động Olympic thuộc Khu liên hợp thể thao Jamsil. Theo Insight, IU là nghệ sĩ nữ đầu tiên tổ chức concert tại đây. Buổi concert diễn ra thành công với sự ủng hộ của hơn 80.000 người hâm mộ. Nhiều người nổi tiếng như Jung Kook (BTS), Beomgyu và Soo Bin nhóm TXT, nam diễn viên Kim Soo Hyun… cũng có mặt tại sân vận động để cổ vũ IU. 3 nghệ sĩ thống trị kỷ nguyên Kpop Theo giới phê bình âm nhạc, BTS, PSY và IU 3 nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất Kpop, thống trị ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc trong suốt một thập kỷ qua. Thần tượng suýt đánh mất sự nghiệp vì cáo buộc sai lệch Jennie (BlackPink), IU, Woo Seok (UP10TION)... bị công chúng chỉ trích gay gắt, yêu cầu dừng hoạt động vì vướng bê bối. Về sau, họ được chứng minh vô tội. Thần tượng đi lên từ quá khứ nghèo khó Các ngôi sao Hàn Quốc như V (BTS), IU, Taeyang đều xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn nhưng họ không ngừng nỗ lực để có được sự nghiệp thành công.

Tú Anh