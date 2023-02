Taeyong (NCT 127) lo sợ bị liệt nửa người

Ngày 2/2, nam diễn viên Kim Jong Kook đăng video tập thể hình với nhóm nhạc NCT 127. Qua video, Taeyong cho biết anh tập thể hình vì lo sợ bị liệt nửa thân dưới.

“Ban đầu chỉ có Jaehyun và Jungwoo tham gia. Tuy nhiên, tôi tình nguyện đi cùng vì phần hông của tôi rất yếu. Nó tệ đến mức có thể khiến tôi bị liệt nửa thân dưới”, Taeyong nói. Trước đó, anh được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm.

Sau khi nghe chia sẻ của Taeyong, Kim Jong Kook tiết lộ anh cũng mắc căn bệnh này. “Khi còn nhỏ, tôi là thành viên của một nhóm nhảy và hay gặp chấn thương. Tôi hoàn toàn đồng cảm với những gì bạn đang trải qua”, nam diễn viên bày tỏ.

Taeyong tên thật là Lee Tae Yong, sinh năm 1995. Trong nhóm nhạc NCT 127, anh giữ vị trí nhảy chính, thường xuyên thực hiện những động tác phức tạp, nguy hiểm. Trong một buổi tổng duyệt của NCT, người hâm mộ phát hiện Taeyong phải sử dụng đai nẹp lưng khi biểu diễn.

Năm 2020, nam thần tượng không thể tham gia concert Beyond LIVE cùng các thành viên khác do ảnh hưởng của chứng thoát vị đĩa đệm. Taeyong phải tạm dừng hoạt động một thời gian để điều trị.

NCT 127 là nhóm nhỏ trong dự án NCT của công ty giải trí SM Entertainment, ra mắt khán giả năm 2016. Gần đây, NCT 127 vừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Neo City - The Origin và phát hành ca khúc mới có tên Ay-Yo.

