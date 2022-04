Taeyang (Big Bang) - cậu bé nghèo trở thành thần tượng nổi tiếng

Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời Taeyang là vào năm 2006. Khi ấy, nhóm nhạc Big Bang ra mắt công chúng trong chương trình kỷ niệm 10 năm công ty YG. Big Bang gồm 5 thành viên: Taeyang, G-Dragon, T.O.P, Daesung và Seungri. Nhóm ra mắt đĩa đơn đầu tay mang tên Big Bang thành công với 40.000 bản bán ra, bao gồm ca khúc We Belong Together và bài hát đơn ca đầu tiên của G-Dragon với tư cách trưởng nhóm, This Love (hát lại của Maroon 5). Hai đĩa đơn tiếp theo và album đầu tay của nhóm BigBang Vol. 1 - Since 2007 đều thành công ngoài mong đợi.