Tác phẩm Việt vào top cuộc thi Ảnh đẹp 2020

Nhiếp ảnh gia người Nhật Reiko Takahashi đã may mắn chụp được đàn cá heo mũi chai Ấn Độ Dương đang bơi cùng các sinh vật biển. Reiko chia sẻ: “Hiện tại, đảo Mikurajima ở Nhật Bản có hơn 160 con cá heo và năm ngoái thêm 20 con non đã được sinh ra”.

Nhiếp ảnh gia Patricia Soon người Malaysia đã ghi lại cảnh Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Abu Dhabi thể hiện tất cả vẻ đẹp rực rỡ trong bức ảnh đen trắng. Patricia giải thích: "Tôi đã sử dụng thời gian phơi sáng lâu để xác định các đường cong mái vòm tuyệt đẹp của nhà thờ và những đám mây đen đã tạo thêm cảm giác yên bình cho tác phẩm".

Andrei Pugach, nhiếp ảnh gia đến từ Nga, đã chụp bức ảnh Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan trên không. Andrei đã chụp bức ảnh vào buổi sáng lạnh giá khi nhiệt độ là -20 độ C.

Để chụp được bức ảnh bình minh tuyệt đẹp ở San Francisco này, nhiếp ảnh gia Lee Mumford đã phải thức dậy trước khi mặt trời ló dạng. Lee giải thích: “Tôi bất ngờ với vận may của mình khi mọi thứ bắt đầu xuất hiện vào đúng vị trí. Ánh sáng hoàn hảo, chiếc xe điện mang tính biểu tượng, con đường thẳng tắp, cầu Vịnh Oakland và màn sương mù ấn tượng”.

Best Photo of 2020 là cuộc thi nhiếp ảnh thường niên đã kéo dài từ tháng 3 năm nay do ứng dụng Agora khởi xướng. Cuộc thi quy tụ 35.000 tác phẩm tới từ 135 quốc gia. Ban tổ chức đã chọn ra 50 bức ảnh được yêu thích nhất, kết hợp với phần bình chọn của khán giả.