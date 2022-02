Tác phẩm cứu dòng phim hài ở Hollywood

"Jackass Forever" là phim đại diện cho chiến thắng hiếm hoi của thể loại hài vốn đã giảm dần sức hút và độ phổ biến trong nhiều năm qua.

Theo Variety, các nhà làm phim Hollywood không mặn mà với dòng phim hài. Kể từ sau thành công của bộ ba tác phẩm hài hước The Hangover, Step Brothers và Anchorman trong những năm 2000, phim hài gần như không còn chỗ đứng trên thị trường điện ảnh.

Nhiều ý kiến cho rằng thể loại này chỉ nên được chiếu trên ứng dụng trực tuyến để không phải chứng kiến cảnh thảm bại phòng vé. Tuy nhiên, điều gì cũng có ngoại lệ.

Tác phẩm hài hạ gục Spider-Man: No Way Home

Jackass Forever là phần 5 của loạt phim tài liệu, hài Jackass với sự góp mặt của dàn diễn viên Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren và Preston Lacy.

Tương tự các phần trước, bộ phim mới xoay quanh những trò đùa mạo hiểm và ngớ ngẩn nhưng cực kỳ hài hước, mang đến cho khán giả tràng cười vui vẻ.

Cuối tuần qua, tác phẩm do Paramount Pictures sản xuất bất ngờ hạ gục Spider-Man: No Way Home để chào sân ở vị trí đầu bảng xếp hạng phòng vé trong nước với 23,5 triệu USD - vượt xa kỳ vọng trước đó. Trong khi Moonfall, phim lấy đề tài thảm họa với các ngôi sao Halle Berry và Patrick Wilson đóng chính, mang về con số đáng thất vọng 10,1 triệu USD .

Tất nhiên, một phim đơn lẻ, đặc biệt là phim đã thu hút lượng người hâm mộ nhất định từ các phần trước như Jackass Forever chưa đủ đảo ngược tình thế của cả dòng phim hài. Song, thành công thương mại của phim là sự khích lệ rằng các phim tầm trung vẫn có khả năng hái ra tiền ở Hollywood.

Johnny Knoxville và ba nhân vật khác trong một cảnh phim Jackass Forever. Ảnh: Washington Times.

Phòng vé quốc tế ghi nhận có sự gia tăng lượng khán giả trưởng thành (từ 35 tuổi trở lên) quay trở lại rạp sau thời gian ngại ra đường vì dịch Covid-19. Có 68% người mua vé xem Jackass Forever là nam giới, và đáng ngạc nhiên rằng 25% trong số đó trên 35 tuổi.

Tuy 25% yếu hơn so với cùng phân khúc khán giả xem No Time to Die (57% khán giả 35 tuổi trở lên), Dune (33% khán giả 35 tuổi trở lên) và House of Gucci (34% khán giả từ 45 tuổi trở lên), con số này đã vượt quá sự kỳ vọng của Paramount Pictures .

“Tôi khá thích thú với tỷ lệ người xem phim trên 35 tuổi. Ai ngờ được con số này cơ chứ?”, Chris Aronson - Giám đốc bộ phận phát hành phim nội địa của Paramount Pictures - phát biểu.

Trên Rotten Tomatoes, 85% trong số 104 bài phê bình đánh giá tích cực về phim Jackass Forever, với điểm trung bình là 7,40/10. "Jackass Forever giúp hồi sinh nhượng quyền thương mại. Bộ phim sẽ khiến bạn lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của dàn diễn viên, nhưng vẫn cảm thấy thư giãn với những tràng cười sảng khoái", một chuyên gia phim đánh giá.

Bài học từ Jackass Forever

Những năm gần đây, khán giả không cảm thấy thích thú khi xem bộ phim hài hước mới nhất tại rạp. Chỉ cần Netflix, HBO Max hoặc các nền tảng phát video theo yêu cầu là đủ, vì chúng có nguồn cung cấp phim hài dường như vô tận.

Trong hơn một thập kỷ từ khi Trainwreck và Bridesmaids tạo tiếng vang, các phim hài thuần túy đã mất đi nhiều phần hấp dẫn. Nội dung nhàm chán, mảng miếng hài hước khiên cưỡng là những yếu tố khiến các phim của thể loại này ít được ưa chuộng.

Trước ngày 6/2, Good Boys (2019) được ghi nhận là phim hài cuối cùng chiến thắng phòng vé nội địa vào cuối tuần. Cùng năm đó, A Madea Family Funeral lọt top 6 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong một tuần. Hollywood không còn tác phẩm hài đáng chú ý sau thời điểm này, ngoại trừ Jackass Forever.

Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore, cho biết: "Jackass Forever được thiết kế riêng cho những trải nghiệm tuyệt vời trong rạp chiếu. Đây là phim đại diện cho chiến thắng hiếm hoi của thể loại hài vốn đã giảm dần sức hút và độ phổ biến trong những năm qua".

Jackass Forever chỉ tốn 10 triệu USD tiền sản xuất nhưng thu về 23,5 triệu USD chỉ trong tuần đầu ra mắt. Thành công bất ngờ của phim khiến Hollywood phải cân nhắc đầu tư cho dòng phim hài dù biết có nhiều rủi ro, miễn là ngân sách không vượt quá tầm tay.

Variety nhận định phần 5 của phim tài liệu, hài Jackass là bài học lớn cho các hãng có sản xuất phim hài trong bối cảnh khó khăn này, nhất là Warner Bros.

"Không có lý do gì để Warner Bros. phát hành The Many Saints of Newark - phần tiền truyện của The Sopranos - vào năm 2021. Phim có chi phí sản xuất 50 triệu USD nhưng không tuyển nổi một ngôi sao lớn, không có sức hấp dẫn quốc tế, không có cảnh quay đắt giá hoặc ghi điểm bằng công nghệ CGI, và do đó, bộ phim chỉ mang về 12,7 triệu USD ", tạp chí viết.

Jackass Forever là tác phẩm hài hiếm hoi có thành tích cao tại phòng vé trong vài năm trở lại đây. Ảnh: Variety.

Jackass Forever có màn chào sân ấn tượng ở phòng vé Bắc Mỹ và đà tăng trưởng doanh thu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều trước sự ra mắt của hàng loạt tác phẩm mới.

Từ giữa tháng 2, tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử Uncharted (Tom Holland đóng chính), phim hài Dog của Channing Tatum, Death on the Nile và phim hài lãng mạn Marry Me của Jennifer Lopez, sẽ được phát hành. Tuy nhiên, các phim này bị Variety xếp vào nhóm rủi ro, không nhiều tiềm năng tại phòng vé.

Đến đầu tháng 3, không chỉ Jackass Forever, doanh thu của rất nhiều phim khác cũng chắc chắn bị ảnh hưởng khi The Batman chính thức ra rạp.

Cốt truyện đặc sắc cộng với sức hút từ cái tên Robert Pattinson sẽ thôi thúc khán giả đến rạp. Giới chuyên gia tỏ ra yên tâm về lợi nhuận The Batman có thể thu về trong thời gian tới.