Tác hại của nước đóng chai

Các nhà khoa học chỉ ra rằng việc sản xuất nước đóng chai tàn phá môi trường nặng nề hơn so với những gì chúng ta nghĩ đến.

Theo nghiên cứu được công bố vào tháng 7 trên tạp chí Science of the Total Environment, việc uống nước đóng chai có tác động xấu đến môi trường gấp 1.400 lần so với sử dụng nước máy.

Nước đóng chai có tác động xấu đến môi trường. Ảnh: Alamy.

Các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Toàn cầu Barcelona phát hiện chi phí khai thác các nguồn lực cần thiết để tất cả người dân sống ở Barcelona (Tây Ban Nha) uống nước đóng chai cao hơn 3.500 lần so với nước máy.

Hiển nhiên, việc sử dụng chai nhựa tác động xấu cho hành tinh, nhưng những con số thực tế liên quan đến chai nước còn gây bất ngờ hơn.

Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh việc dùng nước đóng chai có xu hướng gia tăng ở Barcelona, ​​mặc dù chất lượng và mức độ an toàn của nước máy đã cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây.

“Lý do sức khỏe không thể biện minh cho việc sử dụng rộng rãi nước đóng chai”, tác giả dẫn đầu nhóm nghiên cứu, nhà khoa học ​​Cristina Villanueva của Viện Barcelona, phát biểu trên The Guardian.

Quá trình xử lý nước uống tạo ra lượng nhỏ trihalomethanes (THM), có liên quan đến nguy cơ gây ra ung thư bàng quang. Tuy nhiên, tỷ lệ THM trong nước uống nằm ở mức an toàn theo quy định của EU.

“Đúng, nói một cách chính xác, uống nước máy có hại cho sức khỏe hơn, nhưng khi bạn cân nhắc cả 2, những lợi ích thu được từ việc dùng nước đóng chai là rất thấp. Rõ ràng tác động môi trường của nó cao hơn so với nước máy”, bà khẳng định thêm.

Theo The Guardian, chỉ riêng ở Mỹ, cần 17 triệu thùng dầu để sản xuất chai nhựa trong một năm, vì vậy vấn đề này rõ ràng đã vượt ra ngoài biên giới của Barcelona.

“Tôi nghĩ rằng nghiên cứu này có thể góp phần giảm tiêu thụ nước đóng chai, nhưng chúng ta cần thêm những chính sách tích cực hơn để thay đổi điều đó. Mọi người tin tưởng nước đóng chai vì nghe theo lời của các nhà quảng cáo. Vì vậy, chúng tôi cần nỗ lực từ nhiều phía”, Villanueva khuyến nghị.

Theo bà, các cơ quan quản lý cần tăng cường truyền thông, giáo dục về tác hại của việc uống nước đóng chai, đồng thời cải thiện chất lượng và tăng khả năng tiếp cận nước máy ở những nơi công cộng, khuyến khích mọi người mang theo chai riêng, có thể tái sử dụng nhiều lần.