Tác giả của bức ảnh nổi tiếng về Marilyn Monroe qua đời ở tuổi 88

Vị nhiếp ảnh gia bậc thầy của Hollywood vừa qua đời tại nhà riêng. Ông có một sự nghiệp vĩ đại khi hợp tác với các ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Hollywood trong nhiều dự án lớn nhỏ.

Douglas Kirkland (bên trái) ra đi ở tuổi 88.

Theo tờ Variety, Douglas Kirkland - nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những bức ảnh về Marilyn Monroe và nhiều ngôi sao Hollywood khác - vừa vĩnh viễn ra đi.

Đại diện phát ngôn của gia đình cho biết, ông đã qua đời vào chủ nhật tại nhà riêng ở Los Angeles do tuổi già, hưởng thọ 88 tuổi.

“Sự ra đi của Douglas Kirkland để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong cả cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Sự nhiệt thành, đam mê cháy bỏng và di sản của anh ấy sẽ sống mãi trong lòng những người thân, bạn bè và những mối quan hệ tuyệt vời mà anh đã có trong suốt chặng đời”, Jeff Dunas - Giám đốc Liên hoan ảnh Palm Springs – xúc động chia sẻ.

Sinh ra ở Toronto, Kirkland trở thành nhân viên nhiếp ảnh cho Look ở tuổi 26. Những bức ảnh của ông sau đó xuất hiện trên khắp các tạp chí nổi tiếng như Life, People hay Sports Illustrated và hàng trăm bìa tạp chí lớn nhỏ khác. Ông có một cuộc sống hạnh phúc với người vợ Francoise, con trai Mark - một đạo diễn hoạt hình và hai con gái Karen, Lisa cùng các cháu, chắt.

Công trình của vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng được tổng hợp thành 10 cuốn sách chuyên khảo. Bên cạnh đó, những bộ ảnh ông chụp đã được đưa vào bộ sưu tập của Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh, Viện Smithsonian và Không gian triển lãm Annenberg ở Los Angeles. Kirkland cũng nhận được nhiều danh hiệu cao quý xuyên suốt sự nghiệp lừng lẫy, bao gồm Giải Thành tựu trọn đời của Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hoa Kỳ và Giải thưởng Chủ tịch từ Hiệp hội Các nhà quay phim Mỹ.

Bản thân ông từng góp mặt trong hơn 100 bộ phim lớn nhỏ. Trong đó, có thể kể đến những cái tên đình đám như Judgement at Nuremberg (1961), 2001: A Space Odyssey (1968), Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), Saturday Night Fever (1977) cho tới Sophie's Choice (1982), Titanic (1997), Moulin Rouge! (2001) và The Great Gatsby (2013),...

Bên cạnh đó, ông cũng từng hợp tác với rất nhiều ngôi sao như: Brigitte Bardot, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor, Ann-Margret, Natalie Wood, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Charlie Chaplin, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio hay "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson,...

"Biểu tượng sexy Hollywood" Marilyn Monroe dưới lăng kính của Douglas Kirkland.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ, vị nhiếp ảnh gia vĩ đại đã ghi lại những bức hình không chỉ khắc họa diện mạo mà còn khai thác chiều sâu nội tâm và tính cách các ngôi sao Hollywood. Theo giới chuyên môn đánh giá, ông góp phần nâng cao tầm vóc của những bức ảnh showbiz, cho thấy nghệ thuật trong việc chụp ảnh chân dung các nghệ sĩ.