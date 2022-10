Tác dụng của liệu pháp tinh thần

Edith Eva Eger, Viktor Frankl hay Louise L. Hay là những tác giả trải qua nhiều tổn thương, kìm kẹp, thậm chí là bạo bệnh, nhưng họ đã biết chuyển hóa nỗi đau thành sức mạnh.

Nếu không có liệu pháp tinh thần, khi gặp trở ngại, con người dễ rơi vào trạng thái sợ hãi và trầm cảm. Ảnh: Anna Shvets/Pexels.

Câu chuyện của một số nhân chứng sống sót sau nạn diệt chủng hay người mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt vừa để lại niềm cảm phục, vừa là bài học về liệu pháp chữa lành tinh thần hữu hiệu cho bất cứ ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Một số cuốn sách giúp người đọc nhận ra rằng nếu không có liệu pháp tinh thần, mỗi khi gặp trở ngại, con người sẽ dễ rơi vào trạng thái sợ hãi, thậm chí là trầm cảm. Chỉ khi biết chuyển hóa nỗi đau thành sức mạnh, chúng ta mới có thể tìm lại niềm vui sống.

Chiến thắng ung thư bằng liệu pháp tinh thần

Trước khi được biết đến là tác giả của loạt sách best-seller về chủ đề tự chữa lành, Louise L. Hay là người phụ nữ mang trong mình nỗi đau lớn về tinh thần và cả thể xác. Bà sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mất sớm, mẹ tái hôn với một người đàn ông bạo lực. Bà trở thành nạn nhân của bạo hành và lạm dụng tình dục.

Khi trưởng thành, bà lại trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ và đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống khiến không gì có thể hạ gục người phụ nữ can trường này. Bà đã tự chữa lành tổn thương và không ngừng chia sẻ những thông điệp tích cực để giúp đỡ nhiều người khác.

Câu chuyện đáng ngưỡng mộ của Louise nhanh chóng lan tỏa khắp thế giới nhờ những cuốn sách được bà viết nên từ chính trải nghiệm cá nhân. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Chữa lành nỗi đau, cuốn sách đã bán được 35 triệu bản trên toàn cầu và lọt danh sách best-seller của New York Times.

Người phụ nữ bị chẩn đoán ung thư này đã tự hóa giải nguyên nhân tinh thần của căn bệnh để vượt qua nó mà không cần đến một cuộc phẫu thuật nào. Louise L. Hay cũng là tác giả sách hiếm hoi chứng minh được tác dụng của liệu pháp tinh thần trong chữa trị ung thư.

Đúng như tên gọi, Chữa lành nỗi đau dành cho những ai kém may mắn trong cuộc sống, dù là ở quá khứ hay hiện tại, dù là nỗi đau tâm hồn hay bệnh tật thể chất, giúp mỗi người biết cách yêu thương bản thân và gieo những hạt giống hy vọng cho tương lai.

Một số cuốn sách viết về chủ đề liệu pháp tinh thần. Ảnh: TV.

Thoát khỏi ngục tối chiến tranh

Viktor Frankl là một trong số nhân chứng của cuộc diệt chủng Holocaust (do Đức quốc xã tiến hành, dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái). Cuốn sách Đi tìm lẽ sống được ông viết với mong muốn truyền tải sức mạnh giúp con người tồn tại trong ngục tối và vươn lên để tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

Tác phẩm được mệnh danh là cuốn sách kinh điển mọi thời đại. Là nạn nhân của chiến tranh nhưng tác giả không hề đề cập những khó nhọc, đau thương, mất mát đã trải qua. Thay vào đó, ông viết về sức mạnh kỳ diệu đã giúp bản thân tồn tại và cách thức tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Cuốn sách gây được tiếng vang khi có tới hơn 12 triệu bản in trên toàn cầu và đã truyền cảm hứng sống cho nhiều người, trong đó có TS Edith Eva Eger. Bà cũng là một trong những nhân chứng còn sống sót của cuộc diệt chủng Do Thái. Điều này thôi thúc bà viết cuốn Sự lựa chọn - Nơi ngục tối không thể ngăn hi vọng nở hoa và Quà tặng cuộc sống - 12 chìa khóa chữa lành quá khứ tổn thương nhằm hướng người đọc đến sự phục hồi sau chấn thương.

Viktor Frankl và Edith Eva Eger cho rằng trải nghiệm trong quá khứ là bài học quý giá giúp con người khẳng định nỗi đau nào rồi cũng sẽ vượt qua.

Sự lựa chọn: Nơi ngục tối không thể ngăn hi vọng nở hoa là cuốn hồi ký mà ở đó, tác giả kể lại cuộc đời mình qua 4 giai đoạn chính, tương đương 4 chương sách: Nhà tù, Trốn chạy, Tự do và Chữa lành. Người phụ nữ này đã phải chịu nhiều bất công và đau khổ, từ bị phân biệt chủng tộc, cái chết thảm khốc của cha mẹ, cho tới cuộc trốn chạy để tìm tự do.

Trong cuốn sách này, Edith Eger kể lại cách bà đối mặt với quá khứ và tìm thấy nguồn sức mạnh nội tại để vượt qua nỗi đau và trở thành tiến sĩ tâm lý học lâm sàng. Hồi ức đó giúp cuốn sách tái hiện chân thực sự vươn lên mạnh mẽ từ ngục tối của những người sống sót trở về từ chiến tranh.

Quà tặng cuộc sống lại là một cuốn sách ra đời với cơ duyên đặc biệt: Sau khi cuốn sách Sự lựa chọn: Nơi ngục tối không thể ngăn hi vọng nở hoa ra mắt bạn đọc, hàng nghìn độc giả đã viết thư gửi Eger để bày tỏ sự xúc động. Từ đó, bà tiếp tục hành trình cầm bút với mong muốn tiết lộ 12 chìa khóa tự chữa lành tổn thương.

Mỗi chìa khóa đều được đúc kết từ cách mà TS Edith Eger mang đến cảm hứng sống cho nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân đang điều trị tâm lý. Vì thế, cuốn sách này chứa đầy sự đồng cảm, đưa người đọc hướng đến cánh cửa tự do.