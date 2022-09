Tác động từ bão Noru, nhiều nơi ở TP.HCM mưa ngập

Dưới tác động của bão Noru, gió tây nam kết hợp mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa lớn tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ.

Chiều và tối 25/9, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào, một số nơi, có nơi mưa to đến rất to. Nhiều tuyến đường trũng thấp xuất hiện tình trạng ngập vừa đến nặng như: Phan Văn Hớn (quận 12), An Dương Vương (quận 6), Lê Văn Thọ (Gò Vấp); Nguyễn Văn Khối (Gò Vấp); Tôn Thất Thuyết (quận 7) và một số khu vực thuộc huyện Nhà Bè.

Theo đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trận mưa này là do ảnh hưởng của bão Noru khiến cường độ gió tây nam hoạt động mạnh, kết hợp với mây đối lưu phát triển, gây mưa lớn tại TP.HCM và Nam Bộ nói chung.

Ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết lúc 19h30 cho thấy mây đối lưu phát triển trên hầu hết khu vực Nam Bộ và gây mưa, mưa rào kèm dông, sét. Sau đó, mưa tiếp tục lan ra các vùng lân cận, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật.

Đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp) ngập nhẹ, lúc 20h. Ảnh: UDI Maps.

Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng thời tiết xấu và mưa diện rộng tiếp tục duy trì ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ do ảnh hưởng của bão Noru vào Biển Đông và hướng vào Trung Bộ. Người dân cần đề phòng ngập úng ở một số khu vực.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết tại TP.HCM và Nam Bộ, tác động của bão khiến cường độ gió tây nam tăng, khiến khu vực này có mưa rào và dông nhiều nơi với lượng mưa lớn. Người dân lưu ý lốc xoáy và gió giật trong cơn dông.

Riêng vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, bao gồm vùng biển TP.HCM và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang - Phú Quốc, có gió tây nam hoạt động từ mức trung bình đến mạnh, gây mưa rào và dông rải rác.

Chiều 25/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết những giờ qua, bão Noru hoạt động ngoài khơi Philippines đã mạnh thêm 2 cấp và đang duy trì sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Lúc 16h, tâm bão cách đảo Luzon khoảng 500 km về phía đông. Ảnh mây vệ tinh cho thấy bão đã có cấu trúc và tiếp tục mạnh thêm.

Đêm nay và ngày mai, hình thái này di chuyển chủ yếu theo hướng tây với vận tốc 20 km/h. Đến 16h ngày 25/9, tâm bão nằm trên khu vực đảo Luzon với sức gió giữ ở cấp 11.

Sau đó, bão giữ vận tốc nhưng đổi hướng, đi chếch theo tây tây bắc và vào Biển Đông. Chiều 26/9, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.