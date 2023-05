Tác động của 'Cướp biển vùng Caribbean' tới 'Nàng tiên cá'

Nhà sản xuất John DeLuca cho biết thương hiệu “Cướp biển vùng Caribbean” huyền thoại có tác động không nhỏ tới dự án live-action mới nhất của mình.

Trò chuyện với tờ Entertainment Weekly, John DeLuca chia sẻ ông và đạo diễn Rob Marshall đã tận dụng ý tưởng của Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides để thực hiện bộ phim mới nhất - The Little Mermaid (Nàng tiên cá).

Cụ thể, trong bom tấn về cướp biển năm 2011, ê-kíp đã sáng tạo phân cảnh Râu Đen (Ian McShane) chỉ huy thủy thủ đoàn bắt một nàng tiên cá. Gã cần một giọt nước mắt của cô để mở khóa Suối nguồn Tươi trẻ (Fountain of Youth). Trong đó, phân đoạn Tamara, nàng tiên cá đầu tiên xuất hiện từ Vịnh Whitecap, say mê tên cướp biển Scrum là sự kết hợp giữa người thật và CGI. Cảnh phim đã tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của đoàn làm phim.

Marshall và DeLuca đã chia sẻ những thước quay này với ê-kíp sản xuất The Little Mermaid. “Tôi muốn mọi người thấy những gì chúng tôi từng làm. Rõ ràng, đó là một kiểu nàng tiên cá rất mới lạ. Chúng tôi đã cố gắng tìm cách tạo ra những chiếc đuôi, thậm chí cả làn da óng ánh một cách chân thực như thế nào”, DeLuca nói.

Bộ đôi sau đó giải thích cặn kẽ về cách thực hiện những cảnh quay này trong On Stranger Tides. Điều đó đã giúp ích rất nhiều cho đoàn làm phim.

Ariel trót đem lòng say mê hoàng tử Eric. Ảnh: Vulture.

Trong The Little Mermaid, Ariel (Halle Bailey) và các người chị của cô chia nhau trông giữ Thất Hải (Seven Seas). Họ có vẻ ngoài khác biệt, do sống ở mỗi vùng biển khác nhau. Để khắc họa rõ nét điều này, Marshall và DeLuca phải nhờ đến Colleen Atwood - nhà thiết kế trang phục từng đoạt giải Oscar. Bà đã hợp tác với cả hai trong một số dự án trước đó.

Theo Marshall, Atwood phải quan sát những chú cá ngoài đời thực để thiết kế ngoại hình cho từng nàng tiên cá. Ngoài ra, trong một cảnh ở phần đầu bộ phim, khi các tiên cá từ mọi nơi hội tụ tại lâu đài của vua cha, họ sẽ bơi cùng loài cá được chọn làm cảm hứng cho trang phục của chính mình.