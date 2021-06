Tab A7 Lite – cách Samsung tạo nên mẫu tablet giá mềm cho gen Z

“Tôi muốn nói với bạn tablet giá mềm thật tốt. Chúng không thay thế laptop để làm việc hay là tương lai của máy tính. Tablet giá mềm là thiết bị để giải trí tuyệt vời”.

Đó là bình luận của Dan Seifert – cây bút công nghệ của tờ The Verge - về tablet giá mềm. Theo Dan, cách trải nghiệm mẫu tablet phổ thông tốt nhất là bạn chỉ cài đặt vào máy những ứng dụng giải trí như Netflix, YouTube, app nghe nhạc và vài mạng xã hội yêu thích. Cùng với đó, bạn đừng cài thêm email, ứng dụng làm việc, hay bất cứ app nào đánh cắp thời gian thư giãn của mình.

Sau thành công của Galaxy Tab A7, Samsung tiếp tục trình làng mẫu Tab A7 Lite nhỏ gọn hơn, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của người dùng. Hãng không kèm thêm bất cứ yếu tố phục vụ công việc nào như bàn phím, bút S Pen, DeX hay thậm chí là Bixby. “Thay vì dành tài nguyên và chi phí cho những tính năng không phục vụ cho việc giải trí, Samsung trang bị cho tablet phổ thông của họ những chi tiết quan trọng như màn hình và hệ thống loa tốt nhất mà bạn có thể nhận được trong tầm giá”, The Verge viết.

Từ tham vọng nắm giữ thị phần

Năm 2010, Samsung trình làng chiếc tablet đầu tiên. Năm 2014, tại Madison Square Garden - một đấu trường nổi tiếng ở trung tâm Manhattan, New York, Samsung trình làng mẫu tablet cao cấp khiến giới công nghệ toàn cầu chú ý. Kể từ đó, gã khổng lồ Hàn Quốc không ngừng đẩy mạnh phát triển dòng tablet với tham vọng chiếm lĩnh thị trường này.

Từ chiếc tablet đầu tiên ra mắt cách đây một thập kỷ, Samsung phát triển sản phẩm trải đều các phân khúc, với những tính năng và mức giá đáp ứng từng nhóm người dùng đặc trưng. Đó cũng là chiến lược hãng áp dụng thành công với smartphone, để trở thành cái tên nắm giữ thị phần lớn nhất toàn cầu. Gã khổng lồ muốn viết lại lịch sử đó trên dòng tablet.

Samsung tập trung những tính năng giải trí cao cấp trên model Tab A7 Lite.

Samsung xây dựng Galaxy Tab A như một phần mở rộng của những mẫu smartphone giá mềm, hướng đến người dùng phổ thông, phục vụ nhu cầu giải trí. Điều này nằm trong kế hoạch của Samsung, nhằm tạo ra thiết bị phục vụ giải trí, học tập bất cứ đâu, hướng đến người dùng đại chúng, đặc biệt là người dùng trẻ. Bởi theo triết lý của Samsung, trải nghiệm giải trí cao cấp và học tập trực tuyến dễ dàng không phải đặc quyền của riêng ai.

Để tiến nhanh trên hành trình tham vọng đó, Samsung theo đuổi 2 chiến lược: Không ngừng nâng cấp chuẩn mực để tạo nên trải nghiệm cao cấp hơn tầm giá, và không bỏ qua phân khúc phổ thông.

Việc vẫn đầu tư vào tablet giá mềm là bước đi chiến lược của Samsung. Ở dòng sản phẩm này, Samsung có thể mang đến màn hình lớn, không gian đa nhiệm rộng rãi và thoải mái hơn, cấu hình khoẻ và mức pin tốt.

Tablet phổ thông cung cấp thêm lựa chọn để người dùng trẻ nâng cấp trải nghiệm, có cuộc sống thoải mái, tiện lợi hơn dù ở bất cứ đâu.

Năm 2019, Samsung ra mắt chiếc “điện thoại bảng” Galaxy Tab A8 dành cho người dùng phổ thông. Năm 2020, hãng tiếp tục ra mắt Galaxy Tab A7 với màn hình, hiệu năng tốt hơn người tiền nhiệm. Đến năm nay, Tab A7 Lite – phiên bản gọn nhẹ của đàn anh Tab A7 - tiếp tục được mở rộng màn hình, cải thiện hiệu năng so với Tab A8, cùng mức giá ngày càng dễ tiếp cận hơn.

Lý giải thêm về việc không ngừng khai thác mảng tablet, ông Kevin Lee – Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina cho biết: “Với nhu cầu xem phim ảnh ngày càng cao, cùng sự phát triển của các dịch vụ xem phim trực tuyến, người dùng giờ đây có thể xem phim ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Vì thế việc sở hữu các thiết bị thông minh có màn hình lớn, khối lượng nhẹ và thoải mái sử dụng trong thời gian dài là điều cần thiết. Chính vì sự cấp thiết đó, Samsung đã tạo ra chiếc tablet có màn hình lớn nhưng vẫn gọn nhẹ như Galaxy A7 Lite”.

Từ những nỗ lực đó, theo thống kê của Strategy Analytic, thị phần tablet Samsung tăng theo từng năm. Vào quý I/2019, Samsung nắm giữ khoảng 13% thị phần, đến quý I/2020, con số này là 14,6%. Reuters đưa tin, quý I năm nay, Samsung bán được 8 triệu tablet với 20% thị phần toàn cầu.

Đến chiếc tablet “đo ni đóng giày” cho nhu cầu người trẻ

Trang Tomsguide đánh giá, thị trường không có nhiều máy tính bảng Android phổ thông hoạt động tốt. “Bạn sẽ gặp phải hạn chế khi truy cập vào ứng dụng Google, hay chiến đấu với loạt quảng cáo phiền phức. Tuy nhiên, những điều đó đều được giải quyết với những tablet phổ thông của Samsung”, trang công nghệ này viết.

Galaxy Tab A7 Lite xuất xưởng với Android 11, là phiên bản hệ điều hành đang sử dụng trên những thiết bị cao cấp của Samsung, với khả năng hoạt động mượt mà, ổn định. Bên cạnh đó, Tab A7 Lite được thiết kế và tích hợp tính năng dựa vào nhu cầu, thói quen giải trí của người dùng trẻ.

Theo IBM Institute for Business Value, 59% gen Z dùng thiết bị kết nối Internet để giải trí, 58% dùng để chơi game. Trong khi đó, Forbes dẫn nghiên cứu của Vision Critical cho thấy 71% gen Z có tài khoản Netflix – tỷ lệ cao nhất so với mọi thế hệ, và họ dùng trung bình 23 giờ/tuần để xem các video từ mạng xã hội.

Tab A7 Lite được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giải trí của người dùng.

Để đáp ứng nhu cầu đó, chiếc Tab A7 Lite được Samsung trang bị màn hình 8,7 inch, viền mỏng, cho tỷ lệ hiển thị 81%. Với độ phân giải cao, màu sắc hiển thị bắt mắt, Tab A7 Lite phù hợp để thưởng thức những bộ phim bom tấn từ các nền tảng trực tuyến, xem stream game, chiến vài trận Liên Quân thoải mái hơn. Máy khá nhẹ với 371 g, giúp việc cầm nắm, thao tác thuận lợi, không gây bất tiện khi sử dụng trong thời gian dài. So với các đối thủ cùng phân khúc, Tab A7 Lite tạo ấn tượng tốt nhờ thiết kế sang trọng với viền kim loại chắc chắn, độ mỏng 8 mm.

Bên cạnh đó, Tab A7 Lite được trang bị loa kép, công nghệ Dolby Atmos, tạo hiệu ứng âm thanh vòm, tăng trải nghiệm nghe nhạc, xem phim. Hệ thống âm thanh trên Tab A7 Lite được tối ưu cho việc giải trí khi người dùng xoay ngang màn hình, tạo nên hiệu ứng tốt nhất cho xem phim, chơi game, nghe nhạc, giúp gen Z thư giãn, chống chán trong thời gian ở nhà chống dịch. Ngoài ra, máy có bảo mật nhận diện khuôn mặt, chạm 2 lần để mở màn hình… giúp các trải nghiệm của người dùng mượt mà, liền mạch và hiện đại.

Samsung cũng nâng cấp sức mạnh trên Tab A7 Lite, với 3 GB RAM, vi xử lý Helio P22T, hiệu năng đa ứng dụng và đồ họa tăng lần lượt là 75% và 92% so với thế hệ Tab A8. Nhờ vậy, Tab A7 Lite đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, không giật lag khi mở cùng lúc nhiều ứng dụng. Model này tích hợp viên pin dung lượng 5.100 mAh, sạc nhanh 15 W, giúp máy hoạt động bền bỉ cả ngày dài, cho trải nghiệm giải trí không gián đoạn.

“Galaxy Tab A7 đã để lại ấn tượng tốt nhờ sự gọn nhẹ, hiệu năng ổn cùng thời lượng pin đáng kinh ngạc. Do đó, Samsung tung ra Tab A7 Lite thậm chí còn nhỏ gọn hơn là một điều thú vị. Nếu bạn đang tìm kiếm thiết bị giá mềm, tối ưu giải trí, tương thích tốt với hệ sinh thái Galaxy, Tab A7 Lite là lựa chọn hấp dẫn”, trang Tomsguide bình luận.